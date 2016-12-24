شاخص پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در استان ۹۸.۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سواد آموزی برگزار شد، افزود: تنها یک و نیم درصد دانش آموزان ابتدایی واجب التحصیل مشغول به تحصیل نیستند، که با طرحی مناسب در این زمینه، این افراد شناسایی، علت های عدم تحصیل بررسی، و به چرخه تحصیلی بازگردانده می شوند.

زارع پور تاکید کرد: در راستای افزایش سواد آموزی و کاهش محرومیت های تحصیلی ۱۰ مدرسه تک دانش آموزی و ۱۰۹ مدرسه ۲ دانش آموزی در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

ویبا بیان اینکه تمامی تلاش ها انجام می شود، تا هیچ دانش آموز واجب التحصیلی بازمانده از تحصیل نباشد، عنوان کرد: بررسی و پایلوت و کارمناسب در این راستا انجام خواهد شد.

زارع پور به برگزاری بیش از ۳۰ جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی اشاره، وافزود: در سال جاری چهار جلسه در زمان مقرر برگزار و خروجی های مناسبی داشته است.

وی تاکید کرد: در ارزیابی انجام گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش، از۳۲ اداره کل، استان ما موفق به کسب رتبه پنجم شده است.

زارع پور تاکید کرد: طرح آزمایشی آسان آموزی در ۴ استان از جمله کهگیلویه و بویراحمد انجام می شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح آموزش به زبان ساده و استفاده از محتواهای راحت تر برای یادگیری است، که کارگاه سه روزه ای با هدف نقد، بررسی و اعتبار بخشی به محتوای کتاب های طرح آسان آموزی ۱ با حضور مدرسان کشوری برگزار شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ آزمون سواد آموزی با شرکت ۶۵۴۵ نفر برگزار شد، که از این تعداد ۲۵۷۱ نفر در دوره تحکیم، ۱۲۱۳ نفر در دوره انتقال و ۱۴۶۶ نفر در دوره تحکیم موفق به قبولی در این آزمون شدند.