عملیات اجرایی معدن طلا در نهبندان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان در مراسم آغاز عمیات اجرایی این پروژه اظهارکرد: نهبندان یکی از قطب های معادن استان است.

رضا اردونی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی معدن طلای نهبندان عنوان کرد: این معدن ذخیره بیش از ۵ میلیون تن طلا با عیار ۹۲ صدم گرم در تن را دارد.

وی سرمایه گذاری برای این معدن را ۲۰میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو اجرایی می‌شود.

اردونی با بیان اینکه بیش از ۸۵ معدن در این شهرستان پروانه بهره برداری گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون پنج فقره پروانه بهره برداری معدنی در شهرستان نهبندان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این پروانه های بهره برداری در زمینه استخراج گرانیت با مجموع ذخیره بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار تن بوده و سرمایه گذاری انجام شده در این معادن بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال بوده است.