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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

عملیات اجرایی معدن طلا در نهبندان آغاز شد

عملیات اجرایی معدن طلا در نهبندان آغاز شد

بیرجند- عملیات اجرایی معدن طلای هیرد نهبندان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان در مراسم آغاز عمیات اجرایی این پروژه اظهارکرد: نهبندان یکی از قطب های معادن استان است.

 رضا اردونی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی معدن طلای نهبندان عنوان کرد: این معدن ذخیره بیش از ۵ میلیون تن طلا با عیار ۹۲ صدم گرم در تن  را دارد.

وی سرمایه گذاری برای این معدن را ۲۰میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه توسط  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو اجرایی می‌شود.

اردونی  با بیان اینکه بیش از ۸۵ معدن در این شهرستان پروانه بهره برداری گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون پنج فقره پروانه بهره برداری معدنی در شهرستان نهبندان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این پروانه های بهره برداری در زمینه استخراج گرانیت با مجموع ذخیره بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار تن بوده و سرمایه گذاری انجام شده در این معادن بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 3858443

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