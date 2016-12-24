۲۲ کمیته اجرای برنامه های دهه فجر درنهاوند را برنامه ریزی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر شنبه در اولین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر در شهرستان نهاوند گفت: روسای ادارات و مدیران شهرستان نهاوند باید همه آنچه در توان دارند را برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های این دهه به کار گیرند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲ کمیته در این زمینه، گفت: کمیتههای این ستاد باهدف برنامهریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی در امر برگزاری مراسم ایامالله دهه فجر فعالیت میکنند.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه در این برنامهها باید از اقدامات نظام، عملکرد مسئولان در دولت و خدمات ادارات برای مردم اطلاعرسانی صورت گیرد، تأکید کرد: دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است و روزبهروز تجلی آن بیشتر و فراگیرتر میشود.
وی افزود: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی امروز بهعنوان یک الگو و شاخص برای حرکتهای اسلامی بسیاری از کشورهای جهان بر ضد ظلم و ستم مدنظر قرارگرفته است.
حمیدوند با اشاره به اینکه باید اجرای مجموعه برنامههای فرهنگی، هنری، متنوع و شاد در دستور کار کمیتههای مربوطه قرار گیرد، افزود: ادارات خدمت رسان و نهادهای دولتی به میمنت و برکت جشن ملی انقلاب تخفیف و بخشودگی جرائم را برای عموم مردم در نظر بگیرند
وی عنوان کرد: باید موارد مختلفی ازجمله نحوه تزئینات داخل شهر و نحوه همکاری ادارات و نهادها، استفاده از پرچم و پلاکارد و چراغانی سطح شهر و بلوارها و میدانها شهر به نحو شایسته و مطلوب صورت پذیرد.
فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره به اینکه بیمارستان جدیدالاحداث نهاوند ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: خوشبختانه برق کشی این بیمارستان با تلاشهای مسئولین انجام شده و فردا نیز با حضور مسئولین استانی ادارات گاز و آب و فاضلاب شهری امور بررسی می شود.
وی با اظهار به اینکه افتتاح بیمارستان جدید نهاوند از مهمترین پروژههای نهاوند است، افزود: امیدواریم بتوانیم این بیمارستان را در تا ۲۲ بهمن به افتتاح برسانیم.
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