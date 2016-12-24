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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

مدیر کل گمرک لرستان خبر داد:

صدور ۶۲۷اظهارنامه صادراتی ازگمرک لرستان/۶میلیون دلار کالا صادر شد

صدور ۶۲۷اظهارنامه صادراتی ازگمرک لرستان/۶میلیون دلار کالا صادر شد

خرم آباد - مدیر کل گمرک استان لرستان با اشاره به صدور ۶۲۷ اظهارنامه صادراتی برای صادر کنندگان استان طی سال جاری گفت: در آذر ماه سال جاری ۶ میلیون و ۴۳۸ هزار دلار کالا از استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم بیاتی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: طی سال جاری ۶۲۷ اظهارنامه برای صادر کنندگان استان صادر شده است.

وی افزود: ارزش این اظهارنامه ها بیش از ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

مدیر کل گمرک استان لرستان ادامه داد: در آذر ماه سال جاری نیز ۶ میلیون و ۴۳۸ هزار دلار کالا از استان صادر شده است.

بیاتی با بیان اینکه میزان صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر دلاری ۱۰۹ درصد و از نظر ریالی ۱۲۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این ارقام مربوط به  مجموع کل کمرگ ها و منطقه های ویژه اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اینکه این کالاها شامل داروهای انسانی، سیب، لبنیات، بیسکویت و... هستند، افزود: کالاهایی مانند سیب برای اولین بار از گمرک استان خارج شده است.

کد مطلب 3858451

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