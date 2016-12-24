۶۵هزار ساعت اقدامات بنیادین در اردوهای جهادی استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگارمهر، جبار دوست محمدیان ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی از اردوهای «طرح هجرت سه» استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های بسیج را محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در روستا برشمرد و ابراز داشت: تاکنون ۸۰ طرح محرومیت زدائی دربخش آموزشی و کشاورزی امور عمرانی و اجتماعی انجام شده و امیدواریم بتوانیم با همت نیروهای مردمی سایر طرح ها را نیز اجرایی کنیم تا بتوانیم به صورت مستمر از مناطق روستایی بازدید بعمل آورده و با شناخت چالش های اصلی این نواحی، خیران را به سوی انجام اقدام موثر سوق دهیم.

وی افزود: در بخش کشاورزی ترمیم و ایجاد ۱۳۰ شبکه آبرسانی طی سال جاری توسط بسیج سازندگی انجام شد و همچنین به منظور ارتقا آموزش کشاورزان در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی دوهزار و ۲۹۶ متخصص بسیجی در حوزه صنعت، عمران، معماری سال جاری به مناطق محروم اعزام شدند.

رئیس بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با بیان اینکه پیش بینی می شود اجرای برنامه های محرومیت زدایی تا پایان سال ۹۵ از افزایش ۳۵ درصدی برخوردار شود، ابراز داشت: به منظور کمک به دهیاران در راستای کاهش محرومیت زدایی ۱۵ هزار و ۸۸۱ نفر در قالب ۹۷۰ حلقه صالحین به مناطق محروم اعزام شدند تا در بخش کشاورزی بتوانند کشاورزان را یاری کنند.

دوست محمدیان با بیان دستاوردهای بسیج سازندگی در عرصه آموزش و پرورش، تصریح کرد: برگزاری اردوهای جهادی باهمکاری آموزش و پرورش اقدام موثری در راستای مرمت و بازسازی و زیباسازی مدارس به شمار می رود که طی این طرح ۱۸۴ مدرسه و ۷۱۰ دانش آموز در این طرح ها مشارکت کردند.

وی افزود: یکی دیگر از خدمت رسانی های بسیج سازندگی ارتقا بهداشت و سلامت در مناطق محروم است چرا که معتقدیم هر چه بیشتر به زیرساخت های درمانی در این مناطق تکیه کنیم بیشتر می توان به داشتن جامعه سلامت دست یابیم لذا ۷۲ گروه در بخش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تخصص های مختلف پزشکی و بخش دندانپزشکی و داروخانه طی سال جاری به مناطق محروم اعزام شدند تا بتوانیم در این بخش خدمت رسان مردم باشیم.

در این نشست از پنج جهادگر دانشجو و مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان تقدیر شد.