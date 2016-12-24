بازرسان کانون آهنگسازان سینمای ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی کانون آهنگساران سینمای ایران، چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار شد.

این جلسه با حضور عبدالله اسفندیاری بازرس خانه سینما و حضور اکثریت اعضا این کانون به رسمیت رسید.

طبق دستور جلسه این مجمع، ابتدا گزارش فعالیت یک ساله شورای مرکزی و گزارش مالی توسط بازرس ارائه شد و پس از آن رای گیری انتخاب بازرس صورت پذیرفت و بیتا بهشتیان (امیر اردکانی) به عنوان بازرس اصلی و بهنام صبوحی به عنوان بازرس علی البدل کانون آهنگسازان سینمای ایران انتخاب شدند.