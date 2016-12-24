۸۹ مزدور رژیم سعودی در یمن به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مزدوران رژیم سعودی طی روزهای گذشته متحمل شکست سنگینی در برابر نیروهای یمنی شده اند.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی سه روز گذشته موفق شدند ۸۹ مزدور رژیم سعودی را در جریان درگیری با آنها در مناطق مختلف به هلاکت برسانند.

طی سه روز گذشته همچنین شمار زیادی از مزدوران سعودی توسط ارتش و کمیته های مردمی یمن زخمی شده اند.

خبر دیگر اینکه نیروهای مشترک یمنی، پیشروی جدید مزدوران سعودی در منطقه «المدفون» واقع در استان نهم را ناکام گذاشتند.

در همین حال، تک تیراندازهای یمنی، نظامیان سعودی مستقر در پایگاه «الطلعه» نجران را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، در جریان این تیراندازی سه نظامی سعودی کشته شدند.