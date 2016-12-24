اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی طبقه بندی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در حاشیه جلسه علنی روز شنبه در کمیسیون امنیت ملی فایل صوتی جلسه ظریف با کمیسیون امنیت ملی منتشر شود. خبرنگاران برای استماع این فایل صوتی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند اما هیات رئیسه کمیسیون اجازه پخش این نوار را ندادند.

جواد کریمی قدوسی در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: با توجه به مواضع ولی امر مسلمین که تصویب ISA در کنگره آمریکا به معنای تمدید تحریم ها و نقض برجام است و موضع گیری جمهوری اسلامی را به دنبال دارد آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطالبی را مطرح کردند که حاکی از تلاش های ایشان بود.

نماینده مشهد ادامه داد: ایشان در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته بودند علت این قضیه صراحتا اعتماد من به قول شفاهی آقای جان کری بود. زمانی که این مطالب رسانه ای شد موجی در کشور به وجود آمد و عده ای تکذیب کردند که اصلا چنین حرف هایی در جلسه کمیسیون امنیت ملی زده شده باشد.

وی با اشاره به استماع فایل صوتی جلسه و پیاده سازی آن گفت: خبرنگاران از من درخواست کردند که فایل صوتی جلسه را در اختیارشان قرار دهم به ایشان اعلام کردم که نمی توانم فایل صوتی جلسه را در اختیارشان قرار دهم اما متن فایل را پیاده کرده و در اختیارشان قرار خواهم داد و مقرر شد اصحاب رسانه نیز در کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و فایل صوتی جلسه را استماع کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: بنده با رئیس کمیسیون و هیات رئیسه هماهنگ کردم که ساعت یک امروز ۶ نفر از خبرنگاران برای استماع نوار به کمیسیون امنیت ملی خواهند آمد.

وی تاکید کرد: در این ساعت همیشه درب کمیسیون امنیت ملی باز است اما ما حدود بیش از یک ساعت است که ایستاده ایم و هیچ کس در کمیسیون را باز نمی کند و کسی به تماس های بنده پاسخ نمی دهد.

نماینده مشهد تصریح کرد: این فایل صوتی غیرطبقه بندی شده بوده و مسائل مطرح شده در جلسه کاملا عادی است، بخش هایی که محرمانه باشد حذف خواهد شد اما حتما باید مردم بدانند، رسانه ملی باید با دعوت از آقای ظریف این فایل صوتی را منتشر کرده و از ایشان بخواهد موضوعات را توضیح دهد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: آقای ظریف باید پاسخ دهد که چرا در این موضوع اشتباه کرده است و برای بعد از این چه کار باید کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان حق دارند در خصوص مذاکرات کمیسیون ها به اصحاب رسانه مصاحبه بدهند، آیین نامه داخلی مجلس دو جا به نمایندگان مصونیت داده است؛ یک در صحن علنی که بتوانند صحبت های خود را بیان کنند و دوم اعلام مواضع کمیسیون.

نماینده مشهد گفت: هدف ما هم حمایت و هم حفظ و بقای این دستاورد عظیم و هم افزایش وحدت ملی است.

به گزارش مهر، وی ۵ بار با دبیر کمیسیون تماس گرفت اما پاسخی به تماس وی داده نشد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: به نظر می رسد از جایی دستور صادر شده است که در کمیسیون بسته شود تا خبرنگاران نتوانند فایل صوتی را استماع کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: ابتدا یکی از نمایندگان اظهارات بنده را تکذیب کرد بعد از آن اعلام شد که حرف ها درست بوده اما طبقه بندی شده است اما اگر فایل صوتی را استماع کنید متوجه می شوید که آقای ظریف نمی گوید این اظهارات طبقه بندی شده و محرمانه است.

در ادامه نصرالله پژمان فر نماینده مشهد در تایید اظهارات کریمی قدوسی گفت: طبقه بندی شدن مطالب با این نیست که بگوید حرف های من طبقه بندی شده است باید محتوا طبقه بندی شده باشد اظهارات آقای ظریف شامل محتوای طبقه بندی شده نیست.

کریمی قدوسی خطاب به اصحاب رسانه گفت: فردا ساعت ۱ مجددا اصحاب رسانه برای استماع فایل صوتی کمیسیون حاضر شوند.