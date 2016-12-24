احضار مسئولان صندوق توسعه ملی به دادسرا

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم پرونده بابک زنجانی به وکیلش ابلاغ نشده و وکیل متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفته که پرونده به شعبه دادگاه بدوی ارسال شده است، این صحت دارد؟ گفت: به طور طبیعی وقتی پرونده از دیوان عالی بر می گردد چنانچه نیاز به ضمائم و یا کسر آماری باشد به شعبه هم‌عرض بر می گردد که ممکن است فاصله زمانی داشته باشد. من اطلاعی ندارم اگر به شعبه بدوی برگردد همه مطلع می شوند.

وی درباره ابلاغ حکم پرونده بابک زنجانی به وکیلش افزود: من از این موضوع اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فیش های نجومی نیز گفت: در این زمینه بیش از ۲۰ نفر دعوت یا احضار شده اند که ممکن است برخی از احضاریه ها رسمی نباشد. از اعضای صندوق توسعه ملی در بین احضارشدگان بوده است و موضوع در حال بررسی است.

وی افزود: سازمان بازرسی یکسری لیست هایی را داده و سایر دستگاه ها هم لیست هایی را ارائه دادند که در حال راستی آزمایی این لیست ها هستیم زیرا برخی از آنها خوداظهاری افراد بوده است و ما در حال انطباق با قانون و با واقعیت هستیم.

وی درباره شکایت علی مطهری علیه مقام قضایی مشهد که به دادسرای روحانیت ارجاع شده است، گفت: اصلا از این موضوع اطلاعی ندارم و رسیدگی من در حیطه بررسی نامه ریاست جمهوری بوده است.

وی درباره توریست فرانسوی که چهار ماه پیش در دشت کویر ایران ناپدید شده است، گفت: اگر موردی توسط مقامات قضایی و انتظامی دستگیر شوند چه داخلی و چه خارجی حتما به خانواده شخص اطلاع خواهیم داد، اگر این شخص خارجی باشد به سفارتخانه و خانواده او اطلاع خواهیم داد و تاکنون موردی به ما اعلام نشده است.