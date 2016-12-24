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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مسئول امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:

پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز دندانسازی در همدان

پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز دندانسازی در همدان

همدان - مسئول امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز دندانسازی و لابراتوار پروتز دندانی و دندانپزشکی در استان همدان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

روناک قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز دندانسازی و لابراتوار پروتز دندانی و دندانپزشکی در استان همدان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

قاسمی افزود: از این تعداد ۵ مورد در شهر همدان، ۸ مورد در شهرستان تویسرکان، ۷ مورد در شهرستان ملایر، ۶ مورد در شهرستان اسدآباد و یک مورد در شهرستان بهار قرار داشتند.

مسئول امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این تعداد مرکز غیرمجاز دندانسازی و لابراتوار پروتز دندانی و دندانپزشکی از ابتدای سال ۹۵ تاکنون پلمب شده‌اند و یا در حال رسیدگی به پرونده در مراجع قانونی هستند.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور نظارت بر مراکز دندانسازی و لابراتوارهای پروتز دندانی و دندانپزشکی بدون مجوز به عنوان دخالت در امور دندانپزشکی که باعث به خطر افتادن سلامت مردم و جامعه می‌شود، انجام شد.

کد مطلب 3858482

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