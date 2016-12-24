نرخ باسوادی استان سمنان ۹۹.۷ درصد است/ ۱۲۰۰ بیسواد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهان در نشست خبری ظهر شنبه خود به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ بی سواد در رنج سنی ۱۰ تا ۴۷ سال در سطح استان شناسایی شدند، ابراز داشت: از این تعداد افراد بی سواد تا کنون ۷۰۰ نفر در حال آموزش هستند و موفق به قبولی در امتحانات شده اند که این امر در افزایش میزان نرخ باسوادی استان در سال۹۵ نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از نرخ بی سوادی استان سمنان متعلق به اتباع خارجی است، افزود: ۸۰۰ نفر از اتباع خارجی بی سواد در استان شناسایی شده و با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ۲۴۵ نفر از این تعداد، با استفاده از اعتبارات جمهوری اسلامی اسلامی در حال سواد آموزی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از مشوق های سوادآموزی در این استان خبر داد و گفت: بی سوادهایی که برای آموزش به مراکز روستایی نهضت سواد آموزی مراجعه کنند بن پاداش ۱۰ میلیون ریالی تضمینی ویژه مناطق روستایی محروم از سواد را دریافت می کنند که به منظور افزایش رغبت به سوادآموزی در استان توزیع می شود.

جهان با بیان اینکه تا کنون ۷۵۰ نفر در طرح ایجاد رغبت برای سواد آموزی ثبت نام کرده‌اند، ابراز داشت: آموزش و پرورش برای اجرای این طرح اعتبار ۷۵۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته که افراد قبل از شروع دوره سوادآموزی، بن دریافت می کنند و پس از پایان کلاس ها آنرا نقد خواهند کرد.

وی افزود: برای سوادآموزی هر نفر از اتباع خارجی نیز مبلغی معادل پنج میلیون ریال به آموزش و پرورش استان سمنان تعلق می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین درباره ریشه کنی ۱۰۰درصدی بیسوادی، گفت: این امر به طور مطلق میسر نیست چرا که اگرچه میزان سطح سواد در استان بالاست اما برخی از جامعه هدف نهضت سوادآموزی به دلایل مختلف از جمله بیماری، کهولت سن، عدم توانایی و حتی عدم تمیل شخصی امکان سوادآموزی ندارند لذا نمیتوان آنرا ۱۰۰درصد ریشه کن کرد اما می توان کاهش داد چرا که تعداد این افراد بسیار کم است.