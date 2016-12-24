به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری عصر شنبه در چهارمین کارگروه تخصصی بانوان استان گلستان که در گرگان تشکیل شد، گفت: سه موضوع اشتغال، سلامت و آموزش مسائل مهمی است که در رابطه با بانوان استان در دست پیگیری است.
وی از روند پیگیری کاشت گیاهان دارویی و حمایت از مشاغل خانگی در حوزه اشتغال خبر داد و افزود: نامهای به فرمانداریها فرستادهشده که اگر افرادی توانایی کشت این گیاهان را در فضای حیاط منزل خوددارند معرفی شوند و آمار نهایی به جهاد کشاورزی ارائه شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت: طی بازدیدی که از مشاغل خانگی در شهرستان بندر ترکمن انجام شد بانوان این شهرستان تقاضا داشتند در نمایشگاههای شهرستانهای دیگر شرکت کنند و دستگاههای مرتبط با این امر نسبت به تسهیل این کار از جمله صدور کارت تردد همکاری کنند.
وی افزود: در رابطه با بحث نوغانداری با فرمانداری ۶ شهرستان و مسئولان جهاد کشاورزی صحبتهای لازم در راستای اشتغال پایدار انجام شده است.
غفاری در رابطه با برنامههای اجراشده در حوزه سلامت گفت: بازدید از مرکز توانبخشی سالمندان یاس در شهرستان علیآباد، برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون مسائل مرتبط با کودکان اوتیسم، برگزاری کارگاههای آموزشی مربوط به خانوادههای دارای فرزند اوتیسم و ... فعالیتهایی بوده که انجام شده است.
وی در رابطه با برنامههای انجامشده در رابطه با کودکان اوتیسم اظهار کرد: تلاش میکنیم مشکلات این کودکان را به جامعه انعکاس دهیم و حتی خانوادههایی که نحوه برخورد با این کودکان را نمیدانند توجیح شوند.
مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان افزود: برگزاری همایش شعر کهکشانی بر خاک و تجلیل از شاعران برگزیده، برگزاری کنگره ملی اسوههای صبر و ایثار در شهرستان علیآباد کتول باهدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در استان برنامههایی بوده که طی ماههای گذشته انجام شده است.
وی در رابطه با برنامههای آتی این اداره اظهار کرد: سفر مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده کشور سرکار خانم فرهمند پور به استان گلستان به منظور بررسی مسایل و مشکلات حوزه بانوان در نیمه دوم دی ماه سال جاری انجام میشود.
غفاری تصریح کرد: اجرای طرح ملی توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی خانوادهها، تشکیل کمیته بانوان ستاد گرامیداشت ایامالله دهه فجر، تشکیل ستاد گرامیداشت مقام زن و ... برنامههایی است که تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
نظر شما