به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حضور تیم رومانی در جام بین المللی کودک، در قالب تیم باشگاه هراکلس که کشتی گیرانی از کشورهای مولداوی نیز در آن حضور داشتند، این باشگاه طی نامه ای رسمی از تیم های ایران برای حضور در تورنمنت چند جانبه در کشتی فرنگی دعوت کرد.

باشگاه هراکلس رومانی ضمن قدردانی از میزبانی ایران در رقابت‌های بین المللی جام کودک از تیم های کشتی کشورمان دعوت کرد برای حضور در جام هراکلس که در ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی در شهر تیمیشوارا برگزار می شود به این کشور سفر کنند.

باشگاه هراکلس رومانی در سال ۲۰۱۶ به عنوان قهرمانی رقابت‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور رومانی و همچنین سوپرلیگ بزرگسالان رسیده است.