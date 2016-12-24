پرداختی ادارات به آموزش و پرورش باید به تقویت دانش آموزان منجرشود

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر امروز شنبه در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: از این به بعد خیلی مهم است که بر اساس توافق و برآوردی که انجام می شود حداقل هر سه ماه یکبار پرداخت ها به آموزش و پرورش تعیین تا در برنامه ریزی های بودجه ای اقدامات لازم را داشته باشد.

حاجتی بیان کرد: باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم تا منابع دریافتی از طریق مطالبات آموزش و پرورش برای تقویت آموزشی استان هزینه کنیم. این مبالغ می تواند در زمینه های مختلف به ویژه برای افت تحصیلی، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود قبولی ها در کنکور هزینه شود.

وی افزود: در زمینه کمیته تجهیز و ساخت و مدارس بر اساس نیاز آموزش و پرورش استان اعتبارات مورد نیاز اختصاص داده می شود.

حسین علی حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این جلسه خطاب به شرکت کنندگان اظهار کرد: همه می دانند آموزش و پرورش چقدر مشکل دارد ولی چرا وقتی در قانون هم پرداخت سهم ادارات به آموزش و پرورش ذکر شده آنها را وصول نکرده اید؟

وی اولتیماتوم داد: یک ضرب الاجل را باید برای پرداخت مطالبات به آموزش و پرورش خوزستان مشخص کرد. اراده جمعی شورا بر این است که هرچه سریعتر این مطالبات را وصول کنیم.

حسین زاده بیان کرد: در حوزه اولویت ها و زمینه های توسعه تجربه همه دنیا تمرکز و توجه به آموزش و پرورش است. باید طرح های بیشتری را در زمینه ارتقای مسائل اعتقادی به ویژه در سطح مدارس اجرا کنیم. همچنین در این جلسات با این رویکرد که همه باید به آموزش و پرورش کمک کنند، حضور پیدا کنیم.

وی گفت: کمیته پشتیبانی برای حمایت از آموزش و پرورش و وصول مطالبات آن در شورای آموزش و پرورش خوزستان تشکیل شود.