جبهه اقتصادی کشور نیازمند یک یاحسین دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد سرمایه گذاری استان قزوین به منظور تدوین شیوه نامه ایجاد و بهره برداری از مرکز جذب سرمایه گذاری استان و بررسی مشکلات چند سرمایه گذار روز شنبه در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.

فریدون همتی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای 4 گفت: همه باید به پاس خون شهدا و ایثار رزمندگان و جانبازان پابه رکاب نظام باشیم و برای سرافرازی کشور تلاش کنیم.

استاندار بیان کرد: باید کمک کنیم تا نظام اسلامی در بخش های مختلف تقویت شود و سرعت توسعه آن شتاب گیرد لذا در شرایط کنونی قدرتمند شدن کشور در جبهه فرهنگی و اقتصادی در اولویت است.

همتی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام مظعم رهبری تاکید شده است باید دست در دست هم به تقویت بنیه اقتصادی مبادرت کنیم و بدانیم فعالیت در این عرصه مانند دوران جنگ باید جدی گرفته شود و خود را آماده خدمت همه جانبه به کشور کنیم.

وی بیان کرد: مدیران وظیفه دارند با اعتقاد و باور کامل، همه وقت خود را برای خدمت به مردم و گره گشایی از کارها به کار گیرند و بدانند تنها با تلاش مستمر می توان به اقتدار اقتصادی رسید و مشکلات را حل کرد.

استاندار یادآورشد: امروز بین استانها رقابتی جدی آغاز شده تا سرمایه گذاران بیشتری را جذب کنند و ما نیز وظیفه داریم ضمن روان سازی امور سرمایه گذاران برای رفع موانع و قوانین دست و پاگیر و کاهش بوروکراسی همت کنیم.

وی تصریح کرد: حوزه اقتصاد کشور نیازمند رزمنده، سرباز، فرمانده و بسیجی متعهد و متخصص است تا بتوانیم از وابستگی نفتی رها شده و به تولید اتکا کنیم.

همتی گفت: وقتی آمریکای جنایتکار 11.5 درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده و چین از این بازار سهم 10.5 درصدی دارد چرا باید ایران با این همه ظرفیت فقط 43 صدم از این صادرات را داشته باشد.

وی اضافه کرد: با یک همت و عزم همگانی و کمک دستگاههای مرتبط می توانیم حداقل یک درصد ازسهم صادرات جهانی را به خود اختصاص دهیم و مشکلات خود را حل کنیم.

یک یا حسین دیگر در بخش اقتصادی نیاز داریم

استاندار بیان کرد:درجنگ نشان دادیم قادریم کارهای ناممکن را عملی کنیم ویاحسین گویان بر دشمن پیروز شدیم و امروز نیز در جبهه اقتصادی نیازمند یک یا حسین دیگریم لذا همه مدیران باید عزم جهادی داشته باشند وباتغییر نگرش خود بسیجی وار در این بخش مشارکت کنند.

همتی گفت:دولت زمانی می تواند ازوابستگی نفتی نجات پیدا کند که به اقتصاد خود تنوع بدهد و دیگر با فروش نفت اداره نشود بلکه باید کشور را با مالیات و تقویت تولید اداره کنیم.

استاندار یادآورشد: پول نفت نباید برای پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان هزینه شودبلکه باید در حساب صندوق ملی ذخیره شود و در کارهای عمرانی و توسعه کشور بکار گرفته شود.

دولت در معرض تخریب ناجوانمردانه است

همتی با انتقاد از برخی در تخریب دولت در شرایط کنونی اظهارداشت: متاسفانه با همه این مشکلانت دولت بسیار مظلومانه در معرض تخریب های ناجوانمردانه قرار دارد و با این که شب و روز تلاش می کند تا از راههای عاقلانه، عالمانه با تجربه موفق در سایه رهبری جلو برود اما همچنان درتیررس و آماج حملات تخریب گرانه است.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد برخی وقایع تاریخی در حال تکرار شدن است اما باید دانست اگر این افراد از بی اطلاعی دولت را تخریب می کنند که تقصیر ماست که خوب اطلاع رسانی نکرده ایم و باید پاسخگو باشیم اما توان و ظرفیت ما و دولت همین است و مدیران دستگاههای اجرایی استان، مدیران بانکها همه توان خود را بکار بسته اند تا خدمت کنند.

استاندار بیان کرد: مگر در دولت های گذشته مشکل اشتغال نبوده و آیا دولت فعلی برای جلب آن اقدام نکرده که این همه باید تخریب شود گویی بیکار نشسته و چرت می زند، آقایان بدانند دولت با کاهش درآمدها و مشکلاتی که دارد شبانه روز تلاش می کند تا با رونق تولید و فضای کسب و کار به مردم خدمت کند و با ایجاد اشتغال به اقتصاد شتاب بخشد.

وی گفت: مگر می شود ظرفیتی باشد و ما استفاده نکنیم تا مردم ناراحت شوند؟ ما با جدیت راه خود را ادامه می دهیم و امیدواریم مدیران دلسرد نشوند و با جسارت و عزم بیشتر به خدمت ادامه دهند.

جذب سالانه 50 میلیارد دلار در کشور هدف گذاری شده است

همتی بیان کرد: باید برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی درکشور همت کنیم که برای تحقق آن تسهیل در شرایط کسب و کار ضروری است.

وی اضافه کرد: رتبه کشور از 152 به 120 ارتقاء یافته که جای خوشحالی دارد اما همچنان لازم است برای رونق اقتصاد کشور تلاش کنیم تا جایگاه بهتری در این عرصه بدست آوریم.

استاندار یادآورشد: در شرایط کنونی به مدیرانی شجاع، جسور و ریسک پذیر نیازمندیم و مدیر ضعیف و ترسو که دستش برای کار بلرزد نیاز نداریم و اهدافمان را محقق نمی کند.