کاشت ۵۰۰ اصله نهال در سطح شهر نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر شنبه در جمعه خبرنگاران با اشاره به غرس نهال توت تزیینی «ریشه پر» و درختچه توری در رفیوژ شهرداری عنوان کرد: این شهرداری به دنبال توسعه و گسترش فضای سبز در محدوده شهر است تا شهروندان از نعمت فضای سبز بهصورت یکسان بهرهمند شوند .
وی انتخاب گونههای مقاوم به کمآبی و پالاینده هوا ضمن بالا رفتن سرانه فضای سبز و کاشت درختان را یکی از راههای مناسب برای مقابله با معضلات شهری عنوان کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و تحقیقات علمی و اصولی توسط کارشناسان اجرایی این مجموعه، مقررشد در عملیات درختکاری امسال گیاهانی انتخاب شوند که دارای نیاز آبی کم باشند.
شهردار نهاوند بابیان اینکه کاشت نهال در سطح شهر از اسفندماه سال جاری آغاز و این امر باعث زینتبخشی شهر میشود، افزود: در حال حاضر در سطح شهر نیروهای فضای سبز در حال شاخه زنی درختان خیابان سعدی «قیصریه» بهمنظور دید بهتر دوربینهای مداربسته و همچنین تولید قلمههای رز سفید، هفترنگ، مینیاتور، زرشک و غیره هستند.
وی با اشاره به اقداماتی ازجمله نظافت و پاکسازی پارک کوثر، شاخه زنی، نظافت و پاکسازی رفیوژ وسط بلوار کربلا، امام حسین، سردار امیدی، شاهد و غیره، گفت: بهمنظور آبدهی بهتر مسیر کمربندی عارف تا میدان ۱۷ شهریور در رفیوژ کنار در حال خاکبرداری برای آبرسانی بهتر و ایجاد آبخوره مناسب برای درختان هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کاشت ۵۰۰ اصله نهال از ابتدای سال تاکنون در سطح شهر عنوان کرد: این نهالها شامل اقاقیا، چنار، توت تزیینی، افرا و غیره است که کاشت این نهالها تأثیر قابلملاحظهای در ترمیم ریههای تنفسی شهر دارد.
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