هادی اخلاقی فیضآثار در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت راهاندازی بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ گفت: به طور قطع، فعالان بازار ارز، از راهاندازی بازار آتی استقبال میکنند؛ زیرا این طرح به ثبات نرخ کمک کرده و بسیاری از موارد را پیشبینیپذیر میکند؛ لذا زمانی که عنصر نااطمینانی از بازار حذف شود، طبیعتا فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، در روندی رو به رشد قرار میگیرد.
مدیرعامل بانک ملت افزود: مهمترین مزیت راهاندازی بازار آتی ارز، پیشبینی پذیر کردن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی است؛ ضمن اینکه این بازار امکانی فراهم میکند تا عرضه و تقاضای ارز در محلی متمرکز و مدیریتپذیر صورت گیرد که این اتفاق به ثبات بازار کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهاندازی بازار آتی ارز در بورس کالای ایران میتواند به مدیریت بازار ارز از سوی نهادهای تصمیمگیر کمک کند، تصریح کرد: با توجه به شفافیت اطلاعات و دادههای معاملات بورس، نهادهای ناظر و تصمیمگیر با وفور اطلاعات مفید در این حوزه، مواجه میشوند و میتوانند برای مدیریت بازار، تصمیمهای درستتری بگیرند؛ به این ترتیب اگر بازار آتی ارز شکل بگیرد، از تعاملات درونی این بازار اطلاعاتی خارج میشود که میتواند مبنایی برای تصمیمگیری صحیح از سمت عرضه و تقاضا باشد.
اخلاقی فیضآثار گفت: راهاندازی بازار آتی ارز در بورس کالا به همت نهادهای متولی همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و بازیگران بازار از جمله صادرکنندهها نیاز دارد که باید دید آنها چقدر برای ایجاد این بازار به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، اصرار دارند.
اخلاقی در پایان در خصوص علت تاخیر در راهاندازی بازار آتی ارز با وجود مصوبه شورای عالی بورس گفت: شاید علت تاخیر برای راهاندازی بازار آتی ارز، وجود دغدغههایی در زمینه میزان کنترلپذیر بودن نرخ ارز در این بازار بوده است؛ اما با توجه به تصویب این موضوع در شورای عالی بورس، انتظار میرود که بازار آتی ارز به زودی راهاندازی شود.
نظر شما