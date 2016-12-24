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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابوموسی:

هفته فرهنگ رضوی در ابوموسی آغاز شد

هفته فرهنگ رضوی در ابوموسی آغاز شد

بندرعباس - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابوموسی، گفت: هفته فرهنگ رضوی با حضور مسئولان و مردم در جزیره ابوموسی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام شیرزاد حسنی گفت: هفته فرهنگ و هنر رضوی از صبح شنبه با اجرای نمایش های خیابانی در محلات و پارک های مختلف ابوموسی با رویکرد و محتوای رضوی آغاز شد.

وی اعلام کرد: برنامه های مختلفی همچون شب شعر، نمایشگاه تجسمی آثار رضوی، نمایشگاه کتاب رضوی، دیدار با خانواده شهداء و ایثارگران، غبارروبی گلزار شهداء، دیدار با ائمه جمعه و روحانیون و ... از دیگر برنامه های این هفته است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابوموسی، بیان داشت: طی این سال ها ابوموسی به مرکز فعالیت های فرهنگی و هنری تبدیل شده است و بدون شک اجرای برنامه های مختلف با رویکرد رضوی می تواند نقش به سزایی در اشاعه فرهنگ معنوی در این خطه داشته باشد.

کد مطلب 3858519

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