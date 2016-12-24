حماسه نهم دی ماه نماد ولایت مداری و بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر شنبه در کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان با موضوع گرامیداشت حماسه نهم دی ماه گفت: ۹ دی ماه یادآور بصیرت، استقامت و مقاومت ملت ایران اسلامی در مقابل توطئه های دشمن است.

وی افزود: ملت ایران در این روز ثابت کردند که پای بند به انقلاب اسلامی هستند و اجازه هتک حرمت به مقدسات را نخواهند داد.

فرماندار شهرستان بشرویه از مسئولین ادارات خواست تا تمام تلاش خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسمات گرامیداشت نهم دی ماه به کار گیرند.

علیرضا زمان زاده بیان کرد: برگزاری مراسمات گرامیداشت ۹ دی ماه سبب تقویت نظام می‌شود.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین خواستار برگزاری برنامه های گرامیداشت این روز در مدارس شد و افزود: نوجوانان و جوانان مهم‌ترین قشرجامعه و آینده سازان این مرزوبوم هستند لذا انتقال اقدامات رخ داده در نهم دی ماه به این قشر بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت شهرستان بشرویه در این جلسه گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان همواره به دنبال نابودی انقلاب هستند اما اراده و خواست خداوند همواره همراه این انقلاب است.

وی اظهار داشت: حضور مردم استقامت و پایداری آنها و مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری سبب خنثی سازی توطئه دشمن در سال ۸۸ شد.

مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در بشرویه چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شهرستان برگزار خواهد شد.