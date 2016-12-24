فیلم دیگری از بازی استقلال به دستمان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در هفته پانزدهم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن نشست مطبوعاتی سازمان لیگ با اشاره به حساسیت‌های این مسابقه گفت: با یک تیم خوب به نام تراکتورسازی بازی داریم که این تیم از لحاظ مختلف زبانزد خاص و عام است. خیلی دوست داریم با اینکه بازی سختی را پیش‌رو داریم، اما با برد، نیم فصل را به پایان برسانیم. با توجه به برنامه‌ای که برای بازیکنان گذاشتیم، آنها به خوبی ریکاوری شدند و برای بازی فردا آماده هستند تا سه امتیاز بازی را بگیریم و به غیر از برد به هیچ چیز دیگر فکر نمی‌کنیم؛ امیدوارم که فردا بازی خوبی از کار درآید.

وی در رابطه با آلودگی هوای تهران افزود: ما یک سال است که چنین شرایطی را تحمل می‌کنیم و کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم. هر روز در این هوا نفس می‌کنیم و ورزش کردن هم تبعات خودش را دارد. ما باید برای سلامتی‌مان ورزش کنیم، این در حالی است که ورزش کردن در چنین هوایی باعث می‌شود سلامتی خود را از دست بدهیم اما چاره‌ دیگری نداریم.

دایی یادآور شد: بازی فردا یک بازی خاص برای ما محسوب می‌شود و اگر به پیروزی برسیم، خودمان را به بالای جدول و تراکتور می‌رسانیم؛ امیدوارم بتوانیم با یک رتبه خوب نیم فصل را تمام کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در رابطه با اهداف تیم نفت اظهار کرد: مطمئناً اهداف ما چیزهای دیگری بود اما خدا کمک کرد و بر اساس شرایط و وضعیت موجود، ما اهدافمان را بررسی می‌کنیم. خدا را شکر می‌کنم تا الان در رده بالای جدول هستیم و تیم‌مان در جام حذفی هم جزو چهار تیم است. اگر شرایط ما بهتر از اینها بود، مطمئناً شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.

دایی در خصوص اینکه استقلال و پرسپولیس به دنبال بازیکنان نفت هستند و ناهار مشترک پراهیچ با مربیان پرسپولیس شائبه برانگیز بوده است، گفت: ناهار خوردن مربیان با بازیکنان ما چیز طبیعی است. آنها با یکدیگر هموطن هستند. پراهیچ بیشتر با پرسپولیسی‌ها وقتش را می‌گذراند. ما به زور بازیکنی را نگه نمی‌داریم و اگر کسی، ایگور پراهیچ را بخواهد باید با باشگاه مکاتبه کند. این بازیکن برای ما خیلی خوب کار کرده اما متاسفانه چند هفته‌ای مصدوم است؛ ما از این بابت هیچ مشکلی نداریم.

وی افزود: در رابطه با انتقال ایمان مبعلی به تیم های دیگر هم هیچ صحبتی با ما نشده و من هم گفتم که با هیچ کدام از بازیکنان مشکل نداریم مخصوصاً ایمان مبعلی که نفت تیم خودش است و برای آینده فوتبالی‌اش بهترین تصمیم را خواهد گرفت.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران درباره تقویت تیمش اظهار داشت: ما خیلی دوست داریم تیممان را تقویت کنیم تا از این شرایط دربیایند و موقعیت بهتری را تجربه کنند اما همه این موضوعات به باشگاه بستگی دارد. متأسفانه شرایط به گونه‌ای نیست که بخواهیم وضعیت بزرگتری را دنبال کنیم. ما بعد از بازی فردا، جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا مشکلات تیم را حل کنیم. بیشتر مشکلات ما و سایر باشگاه‌های لیگ برتر، مشکلات مالی است.

دایی در رابطه با بیانیه‌هایی که پس از بازی استقلال با نفت صادر شد، گفت: من نه بیانیه‌ها را نگاه می‌کنم و نه این مسائل برایم مهم است که چه اتفاقاتی افتاده است. من حرف حق را می‌زنم و هر زمانی که ببینم جایی حقی پایمال می‌شود، صحبت خواهم کرد. من حرف حق را در پایان بازی زدم. عکس‌العمل‌های آقایان کنار زمین مستند است و با توجه به مستندات نمی‌توانیم به نحو دیگری صحبت کنیم. فیلم دیگری هم به دستمان رسیده که متاسفانه خیلی چیزها را نشان می‌دهد. نمی‌خواهم بیشتر از این توضیح دهم اما اگر لازم باشد آن را در اختیار مردم قرار خواهیم داد. برخی‌ها فکر می کنند مردم خبر ندارند و ما خواب هستیم اما چنین مسائلی را دیدیم. من فوتبال را به خاطر سالم بودن دوست دارم و اینکه به جامعه نشاط می‌دهد. هنگامی که فکر کنم این مسائل در فوتبال نیست و نمی توانم در راستای این هدف کار کنم، خیلی راحت از آن می‌روم.