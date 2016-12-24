ثبت نام سهام بیمه ملت بازنشستگان در دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز انتظاری با اشاره به اینکه خرید سهام بیمه ملت علاوه بر سایت صندوق از طریق دفاتر پیشخوان دولت هم امکان پذیر است، افزود: از آنجایی که ثبت نام برای سهام بیمه ملت نیاز به احراز هویت دارد، توصیه می شود بازنشستگان برای ثبت نام سهام از طریق دفاتر پیشخوان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: نظارت لازم بر دفاتر پیشخوان دولت صورت می گیرد تا برای ثبت نام مبلغی بیشتر از دو هزار و ۴۰۰ تومان از بازنشستگان دریافت نشود. این مبلغ در اولین قسط پرداختی محاسبه و به حساب بازنشسته باز می گردد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: ۹ هزار دفتر پیشخوان دولت از ۱۶ هزار دفتر پیشخوان موجود در کشور، در راستای اجرای عدالت برای دسترسی به خدمات صندوق بازنشستگی کشوری و ارائه بهتر آن به بازنشستگان صندوق، مستمرا با این صندوق همکاری می کنند.

انتظاری بیان داشت: صدور کارت منزلت که از تابستان سال جاری در دفاتر پیشخوان دولت شروع شده، فرآیند صدور این کارت را از سه ماه به پنج دقیقه کاهش داده که منجر به افزایش رضایت خاطر بازنشستگان شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر، صدور احکام و فیش حقوقی بازنشستگان کشوری نیز از طریق دفاتر پیشخوان انجام می شود.

