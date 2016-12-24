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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

نماینده ولی فقیه در فارس:

سپاه پاسداران از تمامی ماموریت ها سربلند خارج شد

سپاه پاسداران از تمامی ماموریت ها سربلند خارج شد

شیراز – نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمامی ماموریت ها با سربلندی خارج شد زیرا با جانفشانی و از خود گذشتگی کارها را انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی ظهر شنبه در دیدار با  اعضای حفاظت سپاه فرودگاه به مناسبت مناسبت سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی کشور، افزود: هر زمان که لازم بود کاری بدون مشکل و کامل انجام شود مسئولیت به سپاه داده شد و خوشبختانه از تمامی این ماموریت های سربلند خارج شد.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداری از حریم انقلاب را در تمام ابعاد و زمینه‌ها در کشور بر دوش گرفته است و اساس‌نامه سپاه همین معنا را تأیید می‌کند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: با تمامی این خصوصیت ها هردولتی که باشد به دلیل جانفشانی ها و تلاش ها باید دست سپاه را ببوسد.

آیت الله ایمانی با اشاره به فعالیت های سپاه در بخش هواپیمایی کشور یادآور شد:۳۲ سال است که هیچگونه حادثه ای در موضوع هواپیمایی کشور شاهد نیستیم که این نشان از توانمندی سپاه در این بخش است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: سپاه در تمامی بخش ها با موفقیت ظاهر شده و تاکنون تمامی وظایف خود را به درستی انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: موفقیت های سپاه در تمامی زمان ها همواره مد نظر قرار دارد که به طور مثال باید به اتفاقات کردستان اشاره کرد که با حضور سپاه این منطقه رنگ و بوی آرامش دید.

کد مطلب 3858542

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