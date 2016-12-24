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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

با ارجاع به کمیسیون تلفیق؛

ایجاد محدودیت استفاده از منابع بانکی در بودجه ریزی مسکوت ماند

ایجاد محدودیت استفاده از منابع بانکی در بودجه ریزی مسکوت ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ای از لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق ایجاد محدودیت در استفاده از منابع بانک مرکزی در بودجه ریزی سالانه را مسکوت گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه در نوبت عصر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده دیگری از لایحه برنامه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. طبق این ماده هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در قوانین بوجه سنواتی در طول سال های اجرای برنامه ممنوع بود.

لاریجانی معتقد بود این ماده موجب می شود مجلس نتواند اعتباراتی را به بخش های کشاورزی و تولید از منابع بانک ها در بودجه ریزی سالانه اختصاص دهن لذا با پیشنهاد لاریجانی این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجوع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

کد مطلب 3858551

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