«محمود الزهار» گفتگو با «وطن ۲۴» را تکذیب کرد

محمود الزهار در گفتگو با خبرنگار مهر گفتگوی منتسب به وی با پایگاه «وطن ۲۴» را تکذیب کرد.

همچنین دفتر وی نیز این گفتگو را تکذیب کرده و در بیانیه ای آورده است: مطالب مطرح شده به نقل از الزهار، پیرو دورغ‌پردازی‌های سایت «وطن ۲۴» وابسته به اطلاعات تشکیلات خودگردان، منتشر شده اند.

دفتر این عضو ارشد حماس همچنین اعلام کرده است: برخی از سایت‌های زرد و مشکوک که هدفی جز ضربه زدن به شخصیت‌های ملی و جنبش های مقاومت ندارند، برای خدمت به رژیم اشغالگر، به دروغ‌پردازی و نشر اکاذیب عادت کرده‌اند و از جمله این سایت‌ها «وطن ۲۴» است.

دفتر الزهار تصریح کرده است: پایگاه «وطن ۲۴» با رژیم اشغالگر در ارتباط است و آخرین ساخته‌هایش، بهتان‌ها و دروغ‌هایی است که به نقل از «محمود الزهار» (ابوخالد) منتشر کرده است.

در پایان بیانیه دفتر الزهار آمده است: ما تمامی این دروغ‌پردازی‌ها را تکذیب و تأکید می‌کنیم تمام عاملان چاپ آن را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهیم.