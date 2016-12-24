سید مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر فیلم‌های بر پرده سینماهای اصفهان اظهار داشت: از روز یک‌شنبه فیلم لاک قرمز به کارگردانی سید جمال سید حاتمی به سینما فلسطین می‌آید و جای فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبیار را می‌گیرد.

وی افزود: فیلم «یتیم‌خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم ابوطالبی علاوه بر ادامه اکران سانس‌های ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ سینما سپاهان، در سالن شماره دوی مجتمع سینمایی کاشان نیز اکران شده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان بیان داشت: همچنین فیلم سلام بمبئی در سینما ساحل، سالن شماره دوی سینما سپاهان، یاسمن شاهین شهر، سالن یک فرهنگ فولادشهر، سینما بهر گز و سالن دوی مجتمع سینمایی کاشان اکران شده است.

وی ادامه داد: در سالن اصلی سینما سپاهان آس و پاس به کارگردانی اکران شده است و این فیلم همچنین در سالن دو سینما فرهنگ فولادشهر و سالن سه مجتمع سینمایی کاشان به روی پرده رفته است.

حسینی با اشاره به بازسازی سینماها در اصفهان بیان داشت: در حال حاضر مجبور به تغییر سریع برخی فیلمها هستیم تا با توجه به تعداد اندک سینماهای اصفهان تمامی فیلم ها به روی پرده رود اما با بازسازی سینما خانواده به شکل پردیس سینمایی اصفهان و در نوبت بعدی سینما ساحل امیدواریم مشکل کمبود پرده سینمایی در اصفهان هر چه سریع تر رفع شود.