عرضه محصول شیر خام در مغازه ها بصورت کیلویی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن داودی ظهر شنبه در کارگروه شورای سلامت استان هرمزگان بیان داشت: یکی از مصوبات مورد تاکید اعضاء کارگروه سلامت موضوع حمل و همچنین عرضه شیر خام در برخی از مغازه های سطح شهر بندرعباس بود ؛ با توجه به فساد پذیر بودن شیر خام عرضه این محصول لبنی بصورت کیلویی ممنوع است و زمینه ساز انتقال بسیاری از بیماری های مشترک بین انسان و دام خواهد بود.

داودی تصریح کرد: کسانی که سعی در فروش و عرضه شیر یا سایر محصولات لبنی دارند باید در محیط کارگاههای استاندارد با شرایط مناسب و همچنین داشتن مجوز حمل شیر از کارخانه تا کارگاه و حضور حداقل یک ناظر فنی در محیط کارگاه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مصوبه لزوم اطلاع رسانی در خصوص خطرات ناشی از فروش پرندگان مهاجر و احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان عنوان کرد: با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، اداره کل دامپزشکی استان و سازمان صدا سیما اقداماتی از قبیل پخش برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی، ارسال پیام های تصویری از طریق شبکه های اجتماعی ، ارسال پیام های بهداشتی از طریق سامانه پیامکی انجام شد .

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان نظارت دقیق بهداشت محیط استان بر نانوایی ها اظهارداشت: ۱۸۵ واحد نانوایی دراستان فعالیت می کنند و همه این واحد ها از لحاظ بهداشت فردی ، شرایط ساختمانی ، وسایل و تجهیزات ، همچنین مقدار مصرفی جوش شیرین و نمک مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند .

دکتر داودی یادآور شد: بیش از۸۰ دستگاه اندازه گیری نمک خریداری شده است که بهداشت محیط میزان نمک مصرفی نانوایی ها را مورد پایش قرار می دهند ؛ در بازرسی های بهداشت محیط نخستین محل بازدید در بین سایر اصناف واحدهای نانوایی است ، که از اهمیت بالایی برخوردار است.

در پایان در خصوص فعالیت شورای پیام گزاران سلامت و پیگیری مصوبات کارگروه از طریق این شورا مباحثی مطرح شد ؛ و بر همکاری بیش از پیش نمایندگان سازمانها و ادارات و تشویق و حمایت اعضا در این شورا تاکید شد.