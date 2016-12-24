۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر تحت پوشش سواد آموزی در فارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ملک‌ پور ظهر شنبه در نشست خبری به مناسب هفته سوادآموزی، گفت: ۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر در فارس تحت پوشش سواد آموزی هستند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۷ مرد، ۲۵ هزار و ۶۶۸ زن و ۱۶ هزار و ۴۲۵ نفر روستایی و ۱۶ هزار و ۷۲۳ نفر شهری هستند.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ و ۹۴ استان فارس در موضوع سوادآموزی رتبه برتر کشور را کسب کرده که به طور حتم این روند موفقیت آمیز ادامه خواهد داشت.

معاون سوادآموزی آموزش‌ و پرورش فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژه برنامه های این هفته در استان فارس نیز گفت: تهیه کتاب شهدای سوادآموزی، تقدیر ویژه خانواده شهدا، برپایی نمایشگاه شهدا، گردهمایی مسئولان سوادآموزی مجتمع‌های روستایی، گل‌باران قبور شهدا و... از برنامه های این هفته است.

ملک زاده در خصوص نوع آموزش ها در سواد آموزی استان فارس نیز گفت: آموزش سواد ترکیبی از سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم است که به تربیت دوره سوادآموزی معادل سوم دبستان، دوره انتقال مانند پایان دوره ابتدایی و تحکیم که دوره غیررسمی محسوب می‌شود در راستای ثبت آموخته‌های سوادآموزان است.

وی در خصوص وضعیت سواد آموزان در این سه دوره نیز تصریح کرد: سوادآموزان فارس ۶۶ درصد دوره سوادآموزی، ۱۷.۵ درصد انتقالی، ۱۶.۵ درصد تحکیم هستند.

معاون سوادآموزی آموزش‌ و پرورش فارس یادآور شد: ۲۱.۴ درصد مرد، ۷۸.۶ درصد زن، ۵۰.۴ درصد این افراد روستایی و ۴۹.۵ درصد شهری هستند.