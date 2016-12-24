هیچ فیلتر و انتخابی در قرعه کشی عتبات دانشگاهیان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبیک، شورای سیاستگذاری عمره و عتبات دانشگاهیان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام و المسلمین فقیهی، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، مسئولین مرتبط وزارتین علوم و بهداشت و مسئولین دانشگاه آزاد در دفتر مرکزی ستاد برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدیان با اشاره به استقبال بی نظیر دانشگاهیان از سفرهای زیارتی و عتبات به ویژه در اربعین سال جاری گفت: این حرکت عظیم اربعین که در جهان کم نظیر و حتی بی نظیر است، از بعد جامعه شناسی و سیاسی بسیار حایز اهمیت بوده و باید دید که مردمی که خودشان بعضا فقیر هستند چطور استقبال و برخورد می کنند که این میزبانی شایسته تقدیر است.

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها گفت: در کتاب گینس آمده است در زلزله هائیتی چهارمیلیون غذای گرم بین مردم توزیع شد که در نوع خود بی سابقه بوده است حال باید پرسید در حرکت اربعین در طول روزهایی که مشتاقان پیاده روی می کنند حداقل دویست میلیون غذا میان زائرین توزیع می شود که با هیچ حرکتی قابل مقایسه نیست. گذشته از تقویت برنامه هایی که در کل سال انجام می شود باید برای ایام اربعین برنامه ریزی ویژه کرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا فقیهی، هدف برگزاری این جلسه را برنامه ریزی کلان برای سفرهای زیارتی دانشگاهیان اعلام کرد و تاریخچه ای از اولین اعزام های کاروان های دانشگاهی به عمره تا اعزام کنونی مشتاقان دانشگاهی به عتبات بیان کرد.

وی گفت: در سال جاری حدود ۵۰ هزار نفر از دانشگاهیان به عتبات اعزام شده و می شوند که برای اعزام آنها برنامه ریزی هایی به ویژه در حوزه فرهنگی انجام شده است. باید حضور اساتید در این سفرها تقویت شده و دستگاه های مرتبط همکاری ویژه ای در راستای اعزام ها در طول سال و برنامه های فرهنگی در ایام اربعین داشته باشند.

در ادامه جلسه دکتر محمد رضا فراهانی؛ معاون فرهنگی وزیر بهداشت گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته در اربعین گذشته مواردی را بیان کرد و پیشنهاد تهیه و ایجاد فضای اسکان ویژه دانشجویی در نجف و کربلا را ارائه داد.

سپس دکتر جعفرپور، نماینده وزارت علوم نیز با بیان اقدامات انجام شده در اربعین، مواردی را در خصوص اعزام دانشجویان در دانشگاه های سراسری به مشهد مقدس ارائه دادند و خواستار تداوم برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری شدند.

آقای شهبازی، نماینده دانشگاه آزاد نیز با اشاره به خدمات ارائه شده در استان های مرزی در ایام اربعین لزوم برنامه ریزی کلان جهت اربعین سال گذشته را اشاره کرده خواستار تبلیغات گسترده همسو در راستای اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید جهت ثبت نام عتبات شدند.

در پایان جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمدیان؛ رئیس شورای سیاستگذاری عمره و عتبات دانشگاهیان خواستار برگزاری جلسات این شورا به صورت منظم شد و گفت درخصوص تهیه یک محل اسکان ویژه زائرین دانشگاهی در کربلا و نجف با مسئولین مربوطه رایزنی شده و سهم هر دستگاه در آن مشخص باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در قرعه کشی عتبات هیچ فیلتری وجود ندارد وهمه علاقمندان در قرعه کشی شرکت داده می شوند؛ به دانشگاهیان سفراولی اولویت ویژه ای داده شود و همچنین کاروان ها ویژه اساتید تقویت گردد.