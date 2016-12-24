راه اندازی شبکه آزمایشگاهی با پشتوانه سازمان پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در جلسه مشترک با سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور که در محل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار شد، افزود: در زمینه شبکه آزمایشگاهی می توانیم با پشتوانه سازمان پدافند غیر عامل بر روی روش های جدید در گمرکات، بازارچه های مرزی و روش های تست سریع فعالیت های موثری را داشته باشیم و این روش ها را راه اندازی نماییم.

وی ادامه داد: در موضوع سامانه جامع رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت که این سامانه به صورت آنلاین ورودی محصولات سلامت به کشور را ثبت می کند و ارتباط ما با سازمان های گمرک و توسعه و تجارت آنلاین است و ترخیص ها لحظه به لحظه مشخص است و با راه اندازی شبکه آزمایشگاهی این سامانه و تمامی فعالیت ها تکمیل تر خواهد شد که این کار بسیار ارزشمند است.

دیناروند اظهار داشت: سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) نیز در بحث مبارزه با قاچاق و کنترل موجودی برای تمامی کالاهای سلامت کمک بسیاری به پدافند غیر عامل خواهد داشت.