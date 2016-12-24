کشف جسد سوخته در گرمابه ای متروکه در مشهد

مشهد ـ سرپرست ایستگاه شماره دو آتش نشانی مشهد، گفت: در پی تماس تلفنی مبنی برآتش سوزی در یک گرمابه مخروبه، ماموران پس از اعزام و انجام عملیات اطفای آتش با جسد سوخته ای مواجه شدند.