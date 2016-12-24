  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

سرپرست ایستگاه آتش نشانی مشهد خبر داد:

کشف جسد سوخته در گرمابه ای متروکه در مشهد

کشف جسد سوخته در گرمابه ای متروکه در مشهد

مشهد ـ سرپرست ایستگاه شماره دو آتش نشانی مشهد، گفت: در پی تماس تلفنی مبنی برآتش سوزی در یک گرمابه مخروبه، ماموران پس از اعزام و انجام عملیات اطفای آتش با جسد سوخته ای مواجه شدند.

حسن نجمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف جسد سوخته در گرمابه ای متروکه در مشهد، اظهار کرد:در پی تماس تلفنی مبنی برآتش سوزی یک گرمابه مخروبه در خیابان سرخس آتش نشانان ایستگاه شماره دوم  سازمان آتش نشانی بدون فوت وقت روانه محل آتش سوزی شدند.

وی افزود: این گرمابه متروکه به محل دپوی زباله تبدیل شده بود که پس از اطفای آتش ماموران آتش نشانی با جسد سوخته ای مواجه شدند.

وی ادامه داد: پس از کشف جسد بلافاصله مراتب به اطلاع عوامل انتظامی و قضایی رسید.

گفتنی است دلیل آتش سوزی و هویت جسد کشف شده هنوز مشخص نشده است و تحقیقات برای روشن شدن این موضوع توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 3858587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها