حسن نجمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف جسد سوخته در گرمابه ای متروکه در مشهد، اظهار کرد:در پی تماس تلفنی مبنی برآتش سوزی یک گرمابه مخروبه در خیابان سرخس آتش نشانان ایستگاه شماره دوم سازمان آتش نشانی بدون فوت وقت روانه محل آتش سوزی شدند.
وی افزود: این گرمابه متروکه به محل دپوی زباله تبدیل شده بود که پس از اطفای آتش ماموران آتش نشانی با جسد سوخته ای مواجه شدند.
وی ادامه داد: پس از کشف جسد بلافاصله مراتب به اطلاع عوامل انتظامی و قضایی رسید.
گفتنی است دلیل آتش سوزی و هویت جسد کشف شده هنوز مشخص نشده است و تحقیقات برای روشن شدن این موضوع توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
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