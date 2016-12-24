ضعف فرهنگی یکی از مشکلات سوادآموزی در خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری بمناسبت هفته سوادآموزی اظهارکرد: برای ریشه کن شدن بی سوادی همه شرایط آماده و محدودیت ها در این راه برداشته شده است.

حاتمی بیان کرد: امروز درصد بیسوادی در کشورزیاد است وباید افراد برای حذف بیسوادی تحریک شوند دراستان نیزدراین زمینه باید فرهنگ سازی شود تا افراد برای حذف بیسوادی ترغیب شوند.

وی جذب و نگهداشت سوادآموزان رادر خراسان شمالی یکی از چالش ها در این زمینه عنوان کرد وگفت: امروزه در بحث سوادآموزی جذب و نگهداشت سوادآموزان در کلاس های درس به دلیل عدم وجود انگیزه و سایر مشکلات اقتصادی، اجتماعی وغیره سخت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهارکرد: خوداظهاری و عدم توجه به آمار ثبتی نیز از دیگر موانع برای برنامه ریزی در این زمینه است.

حاتمی با اشاره به اینکه در سال های اخیر در استان شاهد رشد جذب افراد سوادآموز بودیم، افزود: در حال حاضر نیز حتی در مناطق محروم و مرزی که تعداد دانش آموزان بسیار محدود است با تشکیل کلاس های چندپایه تلاش می کنیم حتی یک دانش آموز بازمانه از تحصیل نداشته باشیم.

وی گفت: توافق نامه هایی با سایر دستگاه ها برای دخالت دادن دستگاه ها در امر جذب بیسوادان در استان بسته شده است که از این طریق تعداد یک هزارو۶۹۸ سوادآموزجذب کلاس های درس شده ند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهارکرد:همچنین درجهت حذف بی سوادی در استان امسال برای اولین بار مرکز یادگیری محلی در روستای مرغزار فاروج تشکیل داده ایم که آموزش در این مرکز براساس نیاز انجام می شود.

حاتمی با اشاره به اینکه تاکنون هفت هزارو۷۹۸ نفر سوادآموز جذب کلاس های درس شده اند، تصریح کرد: بیش از ۸۳ درصد از سوادآموزان را زنان تشکیل می دهند که بیشترین مشارکت را داشته اند.