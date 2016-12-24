به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون پرورش فکری کودکان آذربایجان غربی، جواد زاهدی اظهار داشت: امسال اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی با آثار ادبی و هنری خود در هفدهمین فراخوان پرسش مهر رئیس جمهوری شرکت کردند.

وی ادامه داد: اعضا کانون فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی با ارسال ۱۶۲ اثر مربوط به فراخوان ملی پرسش مهر به واحدهای کارشناسی هنری و ادبی کانون آذربایجان‌ غربی که شامل ۴۰ اثر ادبی ۲۸ اثر داستان و ۱۲ اثر شعر و ۱۲۲ اثر هنری ۸۴ اثر نقاشی و ۳۸ اثر خطاطی به پرسش مهر رئیس جمهوری پاسخ دادند.

زاهدی افزود: با انتخاب کارشناسان، از بین ۱۶۲ اثر رسیده به واحدهای کارشناسی هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ۲۳ اثر ادبی، ۱۴ اثر نقاشی و ۹ اثر خطاطی اعضا مراکز فرهنگی و هنری آذربایجان‌غربی به دفتر معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان ارسال شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌ غربی گفت: هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهوری در سال ۹۵ به این سوال که خشونت از کجا نشأت گرفته است اختصاص داشت.

زاهدی اظهار داشت: رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پرسش از دانش‌آموزان و مربیان خواسته بود به این‌که چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند، در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟ چگونه می‌توانیم کشور و جامعه‌ای دارای رحمت اسلامی و نبور داشته باشیم؟ و چگونه می‌توانیم جوامع منطقه‌مان و جهان را از خشونت برهانیم پاسخ دهند.

به گفته زاهدی بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در نخستین روز سال تحصیلی توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای دانش‌آموزان و معلمان سراسر کشور مطرح می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: در طرح پرسش مهر، رئیس‌جمهور وقت کشور یکی از مهم‌ترین مسایل کشور و یا تعلیم و تربیت به عنوان پرسش مهر را مطرح کرد و دانش‌آموزان و فرهنگیان در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری به آن پاسخ می‌دهند.