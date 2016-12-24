مردم بندرعباس در جشنواره گلریزان کتاب ۱۸ هزار جلد کتاب هدیه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور اخلاقی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: جشنواره گلریزان کتاب طرحی ابتکاری بود که برای اولین بار در استان هرمزگان و شهر بندرعباس و در کنار ساحل دریای نیلگون خلیج فارس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جشنواره که از مدت ها قبل به مردم اطلاع رسانی شده بود، مردم بندرعباس در اقدامی ساماندهی شده و هماهنگ، کتاب های خود را به پارک دولت بندرعباس که محل برگزاری این جشنواره بود آورده و برای استفاده دیگر همشهریان خود این کتاب ها را هدیه کردند.

وی افزود: مردم در این شب با شعار "کتابت را جا بگذار" نایلون ها و کارتن هایی را به دست داشتند که حاوی کتاب هایی بود که قبلا مطالعه کرده بودند و با هدیه کردن این کتاب ها می خواستند که دیگران را نیز در دانسته های مورد مطالعه خود شریک کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تصریح کرد: در شب گلریزان کتاب بیش از ۱۸ هزار جلد کتاب جمع آوری شد که البته روند جمع آوری کتاب ها از مردم تا یک هفته آینده ادامه دارد و پیش بینی می شود بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب توسط مردم به کتابخانه های عمومی و جایگاه ها مشخص شده تحویل و هدیه داده شود.

وی اضافه کرد: این طرح ابتکاری توسط یکی از سازمان های مردم نهاد به نام «چتر امید هرمزگان» پیش از این در یکی از روستاهای شهرستان میناب برگزار شده بود که امسال با هماهنگی و حمایت استانداری هرمزگان، معاونت پیشگیری دادگستری استان، شهرداران مناطق مختلف شهر بندرعباس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس توسط همین سازمان مردم نهاد به صورت وسیع تر در شهر بندرعباس برگزار شد.

وی همچنین به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین شهروندان استان هرمزگان در راستای کاهش استرس و ارتقا سطح فرهنگی از اهداف اصلی برگزاری این جشن است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان به نتایج پژوهش های روانشناسی اشاره کرد و یادآور شد: مطالعه کتاب طبق یافته های پژوهشی آرامش بخش است و در عصری که تکنولوژی بر تمامی امورات مسلط شده نمی توان گفت گوشی های هوشمند و یا ابزار های الکترونیکی جایگزینی مناسبی برای کتاب هستند.

اخلاقی پور خاطر نشان کرد: در خانواده هایی که مطالعه کتاب در بین اعضای آن رواج دارد درگیری و استرس بسیار پایین تر است و انس گرفتن با کتاب می تواند از تبعات منفی زندگی در عصر تکنولوژی را کاهش دهد. این جشنواره یک حرکت فرهنگی گسترده در سطح استان خواهد بود که امیدواریم بتوانیم آن را به سطح کشوری و ملی برسانیم.

رئیس موسسه چتر امید هرمزگان و دبیر برگزار کننده جشنواره گلریزان کتاب نیز هدف از اجرای این جشنواره را جمع آوری کتاب های خوانده شده از مردم عنوان کرد.

رضا شهسواری افزود: افزون بر سه هزار جلد کتاب از ۱۸ هزار جلد کتاب جمع آوری شده در همان شب گلریزان به صورت رایگان بین مردم توزیع شد.

وی گفت: مردم می توانند برای دریافت رایگان کتاب به دبیرخانه این جشنواره واقع در چهار راه رسالت جنب معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس مراجعه کنند.

رئیس موسسه چتر امید هرمزگان بیان داشت: همچنین کتاب های جمع آوری شده در بوستان های کتاب ، کتابخانه های عمومی، پایگاه های مقاومت بسیج و مراکز مبادلات کتاب توزیع می شود.