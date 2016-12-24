  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان:

فعالیت ۱۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد جوان فعال در کشور

فعالیت ۱۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد جوان فعال در کشور

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان از فعالیت ۱۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد جوان فعال در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رضا حجتی که از وجود ۱۵۰۰ سازمان مردم نهاد جوان فعال در کشور خبر داد و افزود: بطور کلی این سازمان ها در چهار بخش اعتقادی-مذهبی، اجتماعی، فرهنگی وعلمی-پژوهشی فعالیت دارند.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان اظهار داشت: ۲۵ درصد از سازمان‌های مردم نهاد جوان فعال در موضوعات اعتقادی - مذهبی همچون قرآن پژوهی، بسط ارزش‌ها و اعتقادات، صحیفه سجادیه و ... فعالیت می‌کنند که در این میان قرآن و نهج‌البلاغه از بیشترین میزان استقبال برای فعالیت در بین جوانان برخوردار است.

وی مشکل اصلی سازمان های مردم نهاد جوان فعال در حوزه اعتقادی-مذهبی را نداشتن برنامه های خلاقانه دینی دانست و تاکید کرد: علت اصلی این موضوع را می توان در عدم توانمندی این سازمان ها برای تولید و اجرای برنامه های خلاقانه دینی دید که برای حل این مشکل باید به فکر توانمندسازی آنها بود.

حجتی با بیان اینکه توانمندسازی سمن های جوان نیازمند توجه و سرمایه گذاری دولت است عنوان کرد: در برنامه ریزی های مربوط به تخصیص بودجه می بایست سهم بیشتری برای توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و دینی جوانان از طریق سازمان‌های مردم نهاد قائل شد.

کد مطلب 3858604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها