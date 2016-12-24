احتمال وجود بیش از ۲۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری عصر شنبه در چهارمین کارگروه تخصصی بانوان استان گلستان که در گرگان تشکیل شد، گفت: از دو هفته قبل طرح غربالگری اوتیسم در استان شروعشده و اطلاعرسانی از طریق صدا و سیما انجامشده تا اگر خانوادهای کودک مشکوک به اوتیسم دارند اقدامات بعدی را انجام دهند.
وی افزود: برآورد اولیه ما این است که در حال حاضر ۲۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در گلستان وجود دارد و لی با پایان غربالگری آمار دقیق تر ارائه میشود.
مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: دو مرکز اوتیسم در شهرهای گرگان و گنبدکاووس با ظرفیتهای ۵۰ و ۳۰ نفر فعالیت میکنند.
غفاری با بیان اینکه کودکان اوتیسم الزاماً کودکان عقبمانده ذهنی نیستند اما ممکن است در طولانی مدت دچار عقبماندگی شوند، اظهار کرد: کتابچهای برای خانوادههایی که فرزند دارای بیماری اوتیسم دارند طراحیشده تا با مطالعه آن خود خانوادهها به وضعیت فرزندان خود رسیدگی کنند.
وی از هزینه چهار میلیون تومانی برای تجهیز اتاق هنر درمانی خبر داد و گفت: هزینه هر کدام از کودکان اوتیسم بین دو تا پنج سال حدود ۴۰۳ هزار تومان است و خانوادههایی که توانایی دارند میتوانند از مراکز غیرانتفاعی استفاده کنند.
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