خبرگزاری مهر - گروه استانها: سراب و چشمه زلال کهمان در فاصله تقریبا ۱۵ کیلومتری شمال الشتر از کوه گرین سرچشمه گرفته و در مسیر خود به سمت الشتر درختان گردو با عمر بعضا ۵۰۰ سال و قطر چندین متر و محصول صدها تنی گردو، گلابی، آلو، انجیر، زالزالک و بلوط را سیراب می کند و به رودخانه کهمان مبدل می شود.

بهشت لرستان در تصرف متخلفان

سرچشمه ابتدایی رودخانه کهمان، چشمه «تخت شاه» و چشمه‌های اطراف آن است که پس از جاری شدن در درون دره کهمان، آب چشمه سراب «خاصون» و دیگر چشمه‌های اطراف به آن پیوسته و رودخانه کهمان را شکل می‌دهند.

این در حالیست که «بهشت زیبای» لرستان از سوی افرادی مورد تصرف قرار گرفت و آنها با فنس کشی و دیوار چینی در اراضی منابع طبیعی این منطقه را به تصرف خود در آورده بودند.

این امر موجب ورود جدی دستگاه قضایی لرستان به این موضوع شد تا با یک اقدام ضربتی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مانند امور آب، منابع طبیعی و ... جلوی تصرف های صورت گرفته را بگیرد.

در این راستا طرح آزاد سازی منطقه «کهمان» از دست متصرفان متخلف در قالب سه مرحله در دستور کار قرار گرفت که امروز مرحله دوم آن با حضور مسئولان و اصحاب رسانه آغاز شد.

ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع تصرف «کهمان»

محسن همتی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الشتر در حاشیه مرحله دوم آزاد سازی منطقه «کهمان» طی سخنانی با اشاره به تصرف اراضی ملی در این منطقه از سوی متخلفان اظهار داشت: آزاد سازی حریم راه، منابع آب و منابع طبیعی این منطقه را از سال ۹۴ در دستور کار قرار دادیم.

اداره منابع آب، راهداری و منابع طبیعی در این زمینه به خوبی پای کار بودند و تمام متخلفان تصرف اراضی ملی شناسایی شدند وی با اشاره به تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری تمام شهرستان های لرستان عنوان کرد: در این راستا از تابستان سال گذشته جلسات این شورا را به صورت مستمر و به خصوص برای آزاد سازی حریم راه و بستر رودخانه کهمان و حریم منابع ملی برگزار کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الشتر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کار کارشناسی ادارات مرتبط در این حوزه بسیار مطلوب بوده است گفت: اداره منابع آب، راهداری و منابع طبیعی در این زمینه به خوبی پای کار بودند و تمام متخلفان تصرف اراضی ملی شناسایی شدند.

همتی با بیان اینکه حدود ۸۳ نفر که تجاوز به حریم راه، آب و منابع ملی شهرستان الشتر را داشتند را شناسایی کردیم گفت: ابتدا به این متخلفان تذکر و اخطار داده شد که رفع تجاوز کنند اما با توجه به صراحت قانون که می توان به آن استناد کرد امسال در این زمینه ورود جدی پیدا کردیم.

هیچ کدام از متجاوزین سند رسمی ندارند

وی با بیان اینکه با توجه به طولانی بودن منطقه «کهمان» آزاد سازی آن از دست متصرفان در سه فاز در دستور کار قرار گرفت گفت: در قالب فاز اول هشت کیلومتر از این منطقه از دست متصرفان آزاد سازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الشتر با بیان اینکه در قالب فاز اول نزدیک به چهار هکتار از اراضی ملی را آزاد سازی کردیم گفت: در فاز دوم که از امروز آغاز شده حدود هشت کیلومتر و ۱۲ هکتار از اراضی ملی، حریم رودخانه «کهمان»، بستر رودخانه و حریم جاده آزاد سازی خواهد شد.

همتی با تاکید بر اینکه فاز سوم آزاد سازی مناطق تصرف شده «کهمان» به زودی آغاز می شود گفت: این اقدام بعد از اتمام کار کارشناسی و اعلام نظر ادارات مرتبط عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام، کار بسیار سنگینی بود و یک سال است که کارشناسان اداره منابع آب، راه و منابع طبیعی را پای کار آوردیم گفت: با این اقدام بررسی کردیم که چه کسانی در این منطقه سند دارند و چه کسانی تصرف قانونی و چه کسانی تصرف غیر قانونی داشته اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الشتر با تاکید بر اینکه از اداره ثبت اسناد شهرستان الشتر نیز استعلام گرفتیم و مشخص شد که هیچ کدام از متجاوزین سند رسمی نداشته اند گفت: این افراد، کسانی بودند که به صورت عرفی از سالیان قبل تصرفات خود را در منطقه داشتند و یک حس مالکیت برای آنها به وجود آمده بود.

به زودی دستگاه قضایی برای متخلفان حکم نهایی را صادر می کند

همتی با بیان اینکه در حال حاضر نیز به دلیل این حس مالکیت، مقاومتی نیز از سوی برخی از آنها می بینیم تصریح کرد: ما برخورد با این متخلفان را به طور قطع در دستور کار داریم تا آن را به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به اینکه همچنین ما از ادارات اجرایی خواسته ایم که منطقه توریستی «کهمان» به صورت برنامه ریزی شده ساماندهی شده و بستر جذب توریست و گردشگر در این منطقه فراهم شود بیان داشت: همچنین این امر موجب جذب سرمایه گذار شده و محل درآمدی برای مردم منطقه می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الشتر با اشاره به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تصریح کرد: همچنین شعب تخصصی در دادگستری در نظر گرفته شده تا به زودی حکم نهایی در این رابطه اعلام شود.

همتی بیان داشت: با توجه به گزارش های ادارات میزان مجازات برای متخلفان در این زمینه بر اساس میزان خسارات وارد به منابع طبیعی اعلام خواهد شد.

تصرف «کهمان» توسط اشخاص ذی نفوذ

فریدون رواد رئیس دادگستری شهرستان الشتر نیز در این رابطه طی سخنانی با بیان اینکه متاسفانه منطقه تفریحی و گردشگری «کهمان» طی سنوات گذشته مورد تصرف اشخاص ذی نفوذ و آگاه به مقررات قرار گرفته است گفت: این اقدام از طریق کشیدن فنس و دیوار کشی به صورت خصوصی مورد تعرض قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با اقدام این افراد امکان استفاده عامه مردم از این منطقه بسیار خوب و زیبا گرفته شود گفت: بعضی از این افراد متاسفانه اقدام به فروش اراضی ملی این منطقه به اشخاصی که ساکن شهرستان الشتر نبوده اند، کرده اند.

رئیس دادگستری شهرستان الشتر با بیان اینکه اراضی این منطقه با مبالغ هنگفت به فروش رسیده اند گفت: کسانی که از مناطق دیگر به این منطقه برای گردش می آمدند به دلیل اینکه این اراضی به صورت اختصاصی در اختیار متصرفان بود از آنها مبالغ هنگفتی بابت استفاده می گرفتند.

پیگرد قضایی مقصران توسط دستگاه قضایی

رواد با بیان اینکه در این راستا امسال با تدبیر رئیس کل دادگستری لرستان موضوع رفع تصرف از اراضی ملی شهرستان را در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار قرار دادیم گفت: اولین منطقه در شهرستان نیز، منطقه «کهمان» بوده که ظرفیت بالایی برای گردشگری دارد و اگر در آن سرمایه گذاری صورت گیرد در بحث کاهش جمعیت بیکاری در این شهرستان و کسب منابع و درآمد برای مردم می تواند مفید باشد.

متاسفانه یک سری قصور از ناحیه مسئولان وقت ادارات مرتبط در رابطه با تصرف اراضی ملی منطقه «کهمان» صورت گرفته است وی با بیان اینکه منطقه «کهمان» حدود ۲۷ کیلومتر است گفت: در این راستا برای آزاد سازی آن از دست متصرفان در فاز اول هفت کیلومتر را انجام دادیم و طی امروز نیز هشت کیلومتر از دست متصرفان خارج می شود.

رئیس دادگستری شهرستان الشتر با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی طی امسال با کمک سایر ادارات به این موضوع ورود جدی داشته است گفت: متاسفانه یک سری قصور از ناحیه مسئولان وقت ادارات مرتبط در رابطه با تصرف اراضی ملی منطقه «کهمان» صورت گرفته و در بحث نظارت، حفاظت و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات لازم انجام نگرفته است.

رواد با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در نظر دارد کسانی که در این رابطه قصور کرده اند را تحت پیگرد قضایی قرار دهد تصریح کرد: مسئولان فعلی خوشبختانه در این رابطه پای کار بوده اند و همکاری لازم را با دستگاه قضایی داشته اند.

دستگاه قضایی فقط قانون را اعمال می کند

وی همچنین از مردم منطقه «دره تنگ» کهمان به دلیل همکاری با دستگاه قضایی در این رابطه تقدیر کرد و گفت: بیشتر افراد متصرف در این منطقه، مربوط به این روستا نبوده و اهل این منطقه نیستند و برخی از آنها خارج از شهرستان الشتر بوده اند.

رئیس دادگستری شهرستان الشتر با بیان اینکه برخی افراد نیز به دلیل نا آگاهی اقدام به تصرف اراضی این منطقه کرده بودند گفت: ما در جلسه ای که با مردم منطقه داشتیم به محض اینکه متوجه شدند که نحوه تصرفات غیر قانونی بود به صورت خود جوش فنس ها را برچیدند و رفع تصرف را انجام دادند.

رواد بیان داشت: آنچه که ما انجام می دهیم بیشتر در مورد افراد متصرفی بوده که ساکن این شهرستان نیستند و افرادی هستند که متاسفانه به نحوی ممکن بوده صاحب منصب باشند.

وی با اشاره به اینکه افراد باید بدانند که در هر درجه و سمتی که باشند دستگاه قضایی در بحث برخورد با افراد قانون شکن مراعات هیچ کسی را نخواهد کرد گفت: دستگاه قضایی فقط و فقط قانون را اعمال می کند.

رئیس دادگستری شهرستان الشتر همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مسئولان باید نظارت بعد از رفع تصرف را داشته باشند تا وضعیت به حالت قبل برنگردد گفت: علائم و موارد هشدار دهنده را مسئولان نصب کنند چرا که خیلی از مواردی که تصرف صورت می گیرد می گویند که ما اطلاعی در این مورد نداشته ایم که این اراضی جزء اراضی ملی و منابع طبیعی است.

۱۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه «کهمان» آزاد سازی شد

حجت الله حسنوند مدیر امور آب شهرستان الشتر نیز در این رابطه در سخنانی با بیان اینکه با توجه ویژه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس دادگستری الشتر و رئیس شورای تامین بحث آزاد سازی حریم و بستر رودخانه «کهمان» در دستور کار شرکت آب منطقه ای لرستان و امور آب شهرستان قرار گرفت گفت: با توجه به برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی و کارشناسی استارت کار در این زمینه زده شد.

چهار هکتار از اراضی حریم بستر رودخانه کهمان در فاز اول آزاد شده است. در فاز دوم از بند انحرافی «کهمان» تا پل «خر کن» به طول هشت کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است وی با بیان اینکه از هفته گذشته کار آزاد سازی حریم بستر رودخانه «کهمان» به عنوان یکی از اولویت های شهرستان و استان در دستور کار قرار گرفت افزود: فاز اول این آزاد سازی از محدوده پل «گره کان» تا بالای بند انحرافی «کهمان» در قالب هفت کیلومتر اجرایی شد.

مدیر امور آب شهرستان الشتر با بیان اینکه چهار هکتار از اراضی حریم بستر رودخانه کهمان در فاز اول آزاد شده است گفت: در فاز دوم از بند انحرافی «کهمان» تا پل «خر کن» به طول هشت کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

حسنوند با بیان اینکه در قالب فاز دوم حدود ۱۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه «کهمان» آزاد می شود افزود: در مجموع ۶۰ درصد تجاوزات حریم بستر رودخانه با مشارکت و جدیت بهره برداران رفع شده و حدود ۴۰ درصد دیگر باقی مانده که امروز شاهد آزاد سازی آن هستیم.

شهردار رودخانه «کهمان» تعیین می شود

وی همچنین در ادامه سخنان خود از تشکیل شورای ساماندهی رودخانه «کهمان» با کمک اهالی منطقه خبر داد و گفت: همچنین شهردار رودخانه «کهمان» در آینده نزدیک تعیین می شود

نظرپور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلسله هم با اشاره به ایجاد شورای حفاظت از منابع ملی اظهار داشت: در این راستا اراضی ملی منطقه «کهمان» در حدود ۱۲ هکتار تخریب و تصرف شده است.

وی بیان داشت: در این راستا حکم رفع تصرف و خلع ید این اراضی از سوی دستگاه قضایی صادر شده است.