۸۰ طرح بسیج سازندگی در استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی از اردوهای طرح هجرت سه استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه بسیج سازندگی در پیشبرد اهداف انقلاب نقش مهمی را ایفا کرد، ابراز داشت: اجرای طرح های مختلف در مناطق محروم با همکاری بسیج سازندگی در سال جاری اجرایی یکی از اقدامات خوب زیر ساختی بود که برای افزایش و ارتقای آنها و به منظور فراگیر شدن همه طرح های بسیج سازندگی و معرفی هرچه بیشتر این نهاد هر ماه جلساتی با حضور مسئولان طرح های جهادی برگزار خواهد شد تا بتوان با اولویت بندی طرح ها در روستاهای جامعه هدف بتوان در راستای محرومیت زدایی گام های ارزشمندی برداشت.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی که کشور در جنگ و وضعیت نامساعد اقتصادی به سر می برد تشکیل بسیج به دستور امام راحل(ره) هوشمندی و درایتی بود که نه تنها در آن دوران بلکه در شرایط فعلی با رفع محرومیت زدایی همچنان نقش آفرینی می کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه دانشگاه، سپاه پاسداران و استانداری مکمل یکدیگر هستند، افزود: محرومیت زدائی در جامعه از اقدامات خداپسندانه ای است که یک نهاد به تنهایی نمی تواند آن را اجرایی کند لذا در راستای تکمیل این زنجیره همه دستگاه های اجرایی و سایر نهادها این آمادگی را دارند که در رفع محرومیت زدایی پیشگام باشند.

خباز در ادامه تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های استانی پیش بینی می شود که تا پایان سال ۹۶طرح های عمرانی با رشد ۳۵درصدی مواجه شود و باید توجه داشت تحقق این آرمان در سایه تلاش همه جانبه همه نهادها امکان پذیر است که باید در راستای محرومیت زدایی اقدام و اراده جهادی نهادینه شود تا ضمن شناختن اهمیت این جریان بتوان زمینه را برای ورود هرچه بیشتر خیران در این عرصه فراهم کرد.

وی افزود: باید الگو گذاری بسیج سازندگی در رفع محرومیت زدائی به درجه ای برسد که در کشور پیشگام باشیم و بدین منظور ارائه و تدوین برنامه های جامع در افزایش آمار اقدامات عمرانی اثرگذار خواهد بود و همه دستگاه های متولی استان با رعایت موازین قانونی موظف به همکاری با بسیج سازندگی هستند تا بتوان به جایگاهی برسیم که در استان هیچ منطقه محرومی وجود نداشته باشد و رسیدن به این آرمان همت و عزم جهادی برای محرومیت زدایی می طلبد که امیدواریم به زودی محقق شود.