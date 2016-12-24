به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی مراسم چهلم سلیم مؤذن‌زاده تصریح کرد: شهرداری اردبیل در نظر دارد قطعه مفاخر آرامستان بهشت‌زهرا را با هدف تکریم و ارج نهادن به مفاخر استان ساماندهی کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز ساخت مقبره مناسب برای سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی مداح اهل‌بیت و ایجاد جایگاه سرپوشیده برای استقرار مهمانان در مراسم چهلم وی در دست اقدام است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: در مراسم چهلم مداح اهل‌بیت شهرداری اردبیل ایستگاه صلواتی دایر کرده و علاوه بر فضاسازی محیط شهری و مسجد اعظم نسبت به ایاب و ذهاب شهروندان به مزار وی وسایل نقلیه تعبیه خواهد کرد.

لطف‌اللهیان با یادآوری حضور گسترده مردم در مراسم تشیع این مداح گران‌قدر ادامه داد: شهرداری اردبیل به دنبال برگزاری برنامه‌ای در شان و جایگاه وی در مراسم چهلم است.

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردمی موجب می‌شود برخی نواقصات به وجود آید که قابل چشم‌پوشی است و با این وجود شهرداری به دلیل اعتبار و جایگاه دوستداران اهل‌بیت (ع) در نظر دارد برنامه باشکوهی در مراسم چهلم این مداح برگزار کند.