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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

شهردار اردبیل:

قطعه مفاخر آرامستان بهشت‌زهرا(س) در اردبیل ساماندهی می‌شود

قطعه مفاخر آرامستان بهشت‌زهرا(س) در اردبیل ساماندهی می‌شود

اردبیل- شهردار اردبیل از ساماندهی قطعه مفاخر آرامستان بهشت‌زهرا(س) اردبیل با هدف ارج نهادن به مفاخر استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی مراسم چهلم سلیم مؤذن‌زاده تصریح کرد: شهرداری اردبیل در نظر دارد قطعه مفاخر آرامستان بهشت‌زهرا را با هدف تکریم و ارج نهادن به مفاخر استان ساماندهی کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز ساخت مقبره مناسب برای سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی مداح اهل‌بیت و ایجاد جایگاه سرپوشیده برای استقرار مهمانان در مراسم چهلم وی در دست اقدام است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: در مراسم چهلم مداح اهل‌بیت شهرداری اردبیل ایستگاه صلواتی دایر کرده و علاوه بر فضاسازی محیط شهری و مسجد اعظم نسبت به ایاب و ذهاب شهروندان به مزار وی وسایل نقلیه تعبیه خواهد کرد.

لطف‌اللهیان با یادآوری حضور گسترده مردم در مراسم تشیع این مداح گران‌قدر ادامه داد: شهرداری اردبیل به دنبال برگزاری برنامه‌ای در شان و جایگاه وی در مراسم چهلم است.

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردمی موجب می‌شود برخی نواقصات به وجود آید که قابل چشم‌پوشی است و با این وجود شهرداری به دلیل اعتبار و جایگاه دوستداران اهل‌بیت (ع) در نظر دارد برنامه باشکوهی در مراسم چهلم این مداح برگزار کند.

کد مطلب 3858615
محمد میرزایی ناطق

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