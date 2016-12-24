مشکلات کارخانه آجر دهدشت با حضور مسئولان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسائل و مشکلات بخش های مختلف کارخانه آجر دهدشت در این بازدید و در جلسه ای سه ساعته مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به رفع مشکلات و توسعه این واحد صنعتی و تولیدی تاکید شد.

وی بیان داشت: مالک کارخانه در این نشست مشکلات و نیازهای کارخانه را مطرح و مقرر شد که در راستای توسعه فاز دوم این کارخانه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور مسئولان بانک صنعت و معدن کشور، معاون اقتصادی استانداری استان، فرماندار شهرستان کهگیلویه، سه نفر از متولیان اعتباری و مالی بانک صنعت و معدن کشور، مدیر بانک صنعت و معدن استان و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.