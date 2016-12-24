به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان پیش ازظهر شنبه در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت سلامت در همه جوامع بشری اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تنها شهروندان سالم می‌توانند شهر و جامعه‌ای سالم را بسازند.

وی با تاکید بر اینکه در کشور ایران سلامت همواره در اولویت برنامه‌های همه دولت‌ها بوده است، اضافه کرد: با توجه به مفهوم سلامت برای داشتن جامعه سالم باید همه حاکمیت همت خود را به کار گیرند و تعامل لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان آب و هوای سالم را یکی از ضروریات داشتن جامعه سالم عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در زمینه هوای سالم شهر اصفهان وضعیت مناسبی ندارد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین فاکتورها در افزایش برخی از بیماری ها و مرگ و میرها است.

پایش طرح جامع کاهش آلودگی شهر اصفهان امری مهم است

وی با اشاره به اینکه پایش طرح جامع کاهش آلودگی شهر اصفهان امری مهم است، اضافه کرد: همچنین باید توجه داشته باشیم که در حوزه مسایلی همچون سرویس ایاب و ذهاب ادارات و جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده بازنگری لازم صورت پذیرد.

صادقیان با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا و جاری شدن زاینده‌رود دو مطالبه مهم مردم اصفهان از دولت است، افزود: دولت تدبیر و امید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را سلامت قرار داده و با اجرای طرح تحول سلامت به دنبال رفع دغدغه‌های مردم در این حوزه است.

وی با تاکید بر اینکه مدافعان و مخالفان اجرای این طرح هیچ کدام یا اصل اولویت‌دار بودن توجه به سلامت اصناف ندارند بلکه اختلاف در نحوه اجرا و اولویت‌بندی مداخلات است، ادامه داد: از جمله ایراداتی که به اجرای طرح تحول سلامت وارد می‌شود، توجه ویژه دولت به حوزه درمان است و حوزه پیشگیری که باید مقدم بر درمان باشد، متاسفانه توجه کمتری شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری طی سه سال گذشته اقدامات خوبی را در راستای ارتقای سلامت شهروندان به کار گرفته است، اضافه کرد: شکل گیری کمیته سلامت شهروندی، ایجاد خانه‌ها و کانون‌های سلامت و جاده سلامت و تعامل بسیار خوب با متولیان و خیریه‌ها و سمن‌های حوزه سلامت از جمله این اقدامات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵۰ خانه سلامت در شهر اصفهان راه‌اندازی شده است، گفت: این در حالی است که قرار بود تعداد این خانه‌ها به ۲۰۰ مرکز برسد و هنوز این مهم اجرایی نشده و ضروری است که این امر مورد توجه قرار گیرد.