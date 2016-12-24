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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فومن خبرداد؛

یک بهله «کرکس سیاه» در ارتفاعات ماسوله شهرستان فومن رها سازی شد

یک بهله «کرکس سیاه» در ارتفاعات ماسوله شهرستان فومن رها سازی شد

فومن- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن از مداوا و رهاسازی یک بهله کرکس سیاه در ارتفاعات ماسوله شهرستان فومن خبر داد.

اسداله سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بهله کرکس سیاه که آسیب دیده بود و توانایی پرواز نداشت، توسط یکی از روستائیان ارتفاعات ماکلوان شهرستان مشاهده و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن اطلاع رسانی شد.

وی افزود: محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان بعد از اطلاع از این خبر به محل مورد نظر مراجعه و اقدام به زنده گیری کرکس مصدوم کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن خاطرنشان کرد: این پرنده بعد از ۱۰ روز مداوا، نگهداری و اطمینان از بهبودی کامل، در ارتفاعات ماسوله شهرستان رهاسازی شد.

وی با بیان اینکه این پرنده از پرندگان در خطر انقراض و در طبقه در معرض تهدید (طبقهNT) جهانی قرار دارد، تصریح کرد: کرکس سیاه جزء پرندگان حمایت شده و شکار ممنوع در ایران محسوب می شود.

سعدی در ادامه یادآورشد: این پرنده با نام علمیAegypius monachus  از تیره قوشیان است و یکی از بزرگترین گونه های این تیره در ایران بوده که در ارتفاعات کوهستانی و صخره ای شهرستان با تعداد بسیارکم و به صورت انفرادی و یا به همراه جمعیت کرکس های قهوه ای زندگی می کند.

کد مطلب 3858621

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