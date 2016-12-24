یک بهله «کرکس سیاه» در ارتفاعات ماسوله شهرستان فومن رها سازی شد

اسداله سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بهله کرکس سیاه که آسیب دیده بود و توانایی پرواز نداشت، توسط یکی از روستائیان ارتفاعات ماکلوان شهرستان مشاهده و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن اطلاع رسانی شد.

وی افزود: محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان بعد از اطلاع از این خبر به محل مورد نظر مراجعه و اقدام به زنده گیری کرکس مصدوم کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن خاطرنشان کرد: این پرنده بعد از ۱۰ روز مداوا، نگهداری و اطمینان از بهبودی کامل، در ارتفاعات ماسوله شهرستان رهاسازی شد.

وی با بیان اینکه این پرنده از پرندگان در خطر انقراض و در طبقه در معرض تهدید (طبقهNT) جهانی قرار دارد، تصریح کرد: کرکس سیاه جزء پرندگان حمایت شده و شکار ممنوع در ایران محسوب می شود.

سعدی در ادامه یادآورشد: این پرنده با نام علمیAegypius monachus از تیره قوشیان است و یکی از بزرگترین گونه های این تیره در ایران بوده که در ارتفاعات کوهستانی و صخره ای شهرستان با تعداد بسیارکم و به صورت انفرادی و یا به همراه جمعیت کرکس های قهوه ای زندگی می کند.