به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره استقلال امروز با مسعود سلطانی فر در محل وزارت ورزش برگزار شد

سید رضا افتخاری در مورد این نشست، گفت: خوشبختانه با درایت آقای سلطانی فر حاشیه های تیم را به خوبی جمع کرده ایم و همدلی و وحدت در استقلال حاکم است. بحث بدهی های پیشین مالیاتی استقلال سنگین است و این میراث تلخی است و امیدوارم با کمک وزیر و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور این مشکل برای استقلال و پرسپولیس حل شود.

افتخاری در پایان تاکید کرد: از زمانی که من مسئولیت را قبول کرده ام تاکنون هیچ بدهی اضافه نکرده ام و بخشی از بدهی های گذشته را هم پرداخت کرده ام.