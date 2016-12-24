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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

سیدرضا افتخاری:

هیچ بدهی به استقلال اضافه نکرده‌ام/ حاشیه جمع شده است!

هیچ بدهی به استقلال اضافه نکرده‌ام/ حاشیه جمع شده است!

مدیر عامل استقلال با تشکر از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان، گفت: خوشبختانه حاشیه‌های تیم را به خوبی جمع کرده‌ایم و همدلی و وحدت در استقلال حاکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش  و جوانان، نشست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره استقلال امروز با مسعود سلطانی فر در محل وزارت ورزش  برگزار شد

سید رضا افتخاری در مورد این نشست، گفت: خوشبختانه با درایت آقای سلطانی فر حاشیه های تیم را به خوبی جمع کرده ایم و همدلی و وحدت در استقلال حاکم است. بحث بدهی های پیشین مالیاتی استقلال سنگین است و این میراث تلخی است و امیدوارم با کمک وزیر و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور این مشکل برای استقلال و پرسپولیس حل شود.

افتخاری در پایان تاکید کرد: از زمانی که من مسئولیت را قبول کرده ام تاکنون هیچ بدهی اضافه نکرده ام و بخشی از بدهی های گذشته را هم پرداخت کرده ام.

کد مطلب 3858623

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