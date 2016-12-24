فروش داروهای سقط جنین و ترک اعتیاد در عطاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین جمشیدی اظهار کرد: سرو سامان دادن به وضعیت عطاری ها یکی از مهمترین اقداماتی است که سازمان غذا و دارو با جدیت تمام کمر به آن بسته است.

وی ادامه داد: این برنامه ریزی ها در حالی صورت گرفته که به خوبی می داند چنین فعالیت هایی بدون همکاری و تعامل سایر ارگان های مرتبط چندان موثر نخواهد ابود.

جمشیدی افزود: متاسفانه یکی از تخلفات فرا گیری که در برخی عطاری ها وجود دارد تجویز و ارائه دارو است که در دو مقوله سقط جنین و ترک اعتیاد نیز فراگیرتر شده است.

وی اظهار کرد: اشتباه اول این مراکز عرضه غیر مجاز، دخالت در امر درمان است که خود جرم بالایی محسوب می شود و ایراد دوم که بر کار آنها وارد است ارائه خود داروها است که بدون اطمینان به اصالت شان در مکانی غیر از داروخانه می فروشند.

مدیرکل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: مصرف داروهای غیرمجاز سقط جنین ممکن است باعث ایجاد شوک در فرد مصرف کننده می شود کما اینکه در موارد حتی منجر به مرگ نیز می شود، علاوه بر این مصرف داروهای غیر مجاز سقط جنین می تواند باعث خونریزی شدید ، پارگی رحم و حتی ناباروری دائم در فرد مصرف کننده شود.

وی گفت: داروها و فرآوده های غیرمجاز ترک اعتیاد نیز داستان خوشایندتری نسبت به داروهای مذکور ندارند و این داروها و فرآورده ها خود حاوی قوی ترین مواد مخدر هستند که نه تنها در ترک اعتیاد به فرد هیچ کمکی نمی کنند بلکه خود باعث افزایش وابستگی فرد نیز می شوند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: این فرآورده ها اغلب حاوی داروهای اعصاب و روان هستند که مصرف آنها باعث خشکی دهان، تار شدن بینایی، تغییر در فشار خون و ضربان قلب و اختلال در عملکرد سیستم تنفسی و حتی مرگ می شوند و با موارد مطرح شده به رغم فعالیت های پیشگیرانه ای که مراکز نظارتی انجام می دهند این خود مردم هستند که سلامت خود را بیمه دور اندیشی و قانونمندی می کنند.