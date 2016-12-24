به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری کنگره شهدای روحانی در هرمزگان و سرداران و ۲۷۱شهید اطلاعات استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان بیان داشت: نخستین کنگره سرداران و ۲۷۱ شهید اطلاعات استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر مورخ ۱۶ دی ماه امسال در استان فارس برگزار می شود استان هرمزگان ۱۴، فارس ۲۳۷ و بوشهر ۲۰ شهید اطلاعات در ۸ سال دفاع مقدس داشته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ابرازداشت: کنگره سرداران و ۲۷۱ شهید اطلاعات از استانهای هرمزگان، بوشهر و فارس در حسینیه عاشقان ثارالله شیراز برگزار و در حاشیه این کنگره از ۸ عنوان کتاب که یکی از این کتابها در مورد شهید حسن ذاکری از شهدای هرمزگان است رونمایی میشود.
وی اظهار کرد: ۷۸ طلبه از حوزه علمیه بندرعباس در قالب یک گروهان در جبهههای حق علیه باطل شرکت کردند که از این تعداد ۳۱ روحانی شهید و ۱۰ نفر جانباز شدند. تعداد شهدای روحانی در استان هرمزگان، ۱۱ نفر بیشتر از سایر صنوف در استان است و باید اعتراف کنیم نتوانستیم در معرفی شهدای روحانی به خوبی عمل کنیم.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با انتقاد از جزیرهای عمل کردن دستگاههای مختلف در حوزه فرهنگ استان گفت: مسجد ساخته میشود اما نرمافزاری کمکی انجام نمیگیرد و مدیریت متمرکز برای کارهای فرهنگی در استان هرمزگان وجود ندارد و هر کس جزیرهای و دل بهخواهی عمل میکند.
وی عنوان کرد: سخنران و مداح این کنگره را حجتالاسلام تویسرکانی مسؤول نمایندگی ولی فقیه در بسیج کشور و حاج مهدی سروری از مداحان آستان قدس رضوی اعلام کرد و افزود: روزی که این کنگره را شروع کردیم یک ریال هم نداشتیم و امروز با عنایت ویژه شهدا این کنگره را برای بار دوم با همکاری سایر ارگانها و با موفقیت برگزار خواهیم کرد.
دبیر کنگره شهدای روحانی هرمزگان تصریح کرد: استان هرمزگان در زمان جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس بیش از ۸۷ روحانی نداشته که از این تعداد، ۳۲ روحانی شهید و قریب به ۱۰ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
حجتالاسلام رستگار تصریح کرد: جامعه روحانیت هرمزگان بیش از ۴۵ درصد جمعیت خود شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده که هیچ اقشاری از جامعه به این تعداد شهید تقدیم انقلاب نکرده است.
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