به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشههای هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز شنبه وزش بادهای تند موجب افزایش نسبی هوا شده و در ادامه هوای ابری و مهآلود اغلب مناطق استان را در برمیگیرد.
وی افزود: وزش بادهای تند تا حدودی به ذوب برفهای باریده شده طی روزهای اخیر کمک میکند اما از شب شنبه انتظار میرود دمای هوا در اغلب مناطق استان کاهش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان به اشاره به آغاز بارش برف و باران از شب شنبه و تداوم آن تا روز دوشنبه اضافه کرد: بیشترین میزان بارش برف و باران در مناطق جنوبی و مرکزی استان پیشبینی شده است.
به گفته دولتی مهر بارش برف و باران به صورت موقت در روز دوشنبه قطع شده و با این وجود طی روزهای بعد مجدداً آغاز میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه برفهای باریده از بارش قبلی هنوز سطح معابر را پوشانده و یخبسته است، انتظار میرود شهروندان با احتیاط کامل در معابر عمومی تردد کنند.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: در عین حال به دلیل احتمال بارش برف در محورهای مواصلاتی لازم است شهروندان از سفرهای غیرضروری چشمپوشی کنند.
نظر شما