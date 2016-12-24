کسب رتبه اول سوادآموزی کشور توسط استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی امروز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته نهضت سواد آموزی در محل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: از ۴ تا ۱۰ دی ماه هفته نهضت سوادآموزی اعلام شده و این بر اساس فرمایشات امام(ره) در دی ماه ۵۸ و با توجه به آمار زیاد بی سوادی در آن زمان بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: در اوایل انقلاب جامعه ایران ۶۰ درصد بیسواد داشت که این ضربه مهلکی برای یک کشور اسلامی بود.

وی با توجه به تاکید اسلام به ضرورت یادگیری سواد گفت: در اسلام بسیار بر سوادآموزی تاکید شده تا جایی که آیات و روایات فروانی برای آن داریم و از آن جمله می توان به «علم را فرا گیرید حتی اگر در کشور چین باشد» و یا «زگهواره تا گور دانش بجوی» اشاره کرد.

محبی به تشریح معنای لغوی نهضت پرداخت و بیان داشت: نهضت به پاخواستن همه افراد اعم از بیسواد و با سواد و به دنبال علم رفتن است.

مدیر کل آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با تشکیل نهضت سوادآموزی در کشور در جامعه هدف بین ۱۰ تا ۴۹ سال بیش از ۸۵ درصد مردم با سواد شدند که خوشبختانه همین شرایط در استان کرمانشاه هم جاری است.

وی ابراز کرد: به دنبال این هستم که در استان ۱۵ درصد باقیمانده -که بالای ۱۰ تا ۴۹ سال هستند- از نعمت سواد برخوردار شوند.

محبی، سواد را در زندگی اجتماعی یک ضرورت معرفی کرد و اظهار داشت: در سال ۹۲ استان کرمانشاه تقریبا رتبه های آخر را به لحاظ سواد دارا بود که این رتبه در سال ۹۴ بر اساس ارزیابی وزارت آموزش و پرورش کشور به رتبه هشتم ارتقا یافت.

وی بیان داشت: خوشبختانه در سال ۹۵ با تلاش های صورت گرفته توانستیم رتبه اول را در حوزه سواد آموزی کسب کنیم.

محبی اذعان داشت: در راستای ریشه کنی بی سوادی در کشور طرح های متعددی ارائه شده که از آنجمله اگر شخصی فرد بیسوادی را تحت آموزش قرار دهد برای آموزش دهنده ۷۰۰ هزار تومان و برای فرد آموزش گیرنده ۱۳۹ هزار تومان هدیه در نظر گرفته می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: ما در صدد هستیم تا در مسیر تشویق، فرد بی سواد در جامعه نداشته باشیم و اگر در این راه موفق نشدیم محدودیت هایی در جامعه برای افراد بی سواد تعریف خواهد شد تا فرد مجبور به فراگیری علم شود.

محبی در ادامه بیان داشت: افرادی که بازمانده از تحصیل هستند به دلایل مختلف اقتصادی و معیشتی شناسایی و امکانات تحصیل جهت فراگیری علم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اگر افراد بازمانده از تحصیل توسط شخصی شناسایی شد می تواند با آموزش و پرورش تماس حاصل کند و ما پیگیری خواهیم کرد.

محبی تعداد قابل توجه سوادآموزان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: تعداد زنان برای سواد دار شدن بیش از مردان است.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده ۸۲ درصد از افراد جویای علم زنان هستند و ۱۸ درصد مردان که شاید این امر به دلیل گرفتاری های شغلی مردان است.

محبی اشاره ای به توزیع شیر در مدارس داشت و گفت: خوشبختانه اعتبار لازم برای توزیع شیر در مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت که از این پس شیر در مدارس توزیع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در سال باید ۷۰ بار شیر در مدارس توزیع شود که گاهی به دلیل تاخیر در اعتبارات ممکن است که این نوبت ها فراهم نشده باشد، اما سعی ما بر این است که این دفعات رعایت شود.

محبی بیان داشت: ایران اگر چه با کشورهای توسعه یافته برابری نمیکند اما در خاورمیانه و کشورهای آسیایی به لحاظ علمی از جایگاه والایی برخوردار است.