دومین مرکز تحویل کارت هوشمند ملی کشور در بندرعباس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، فرزاد افشاری‌نژاد در مراسم آغاز به کار مرکز تحویل کارت ملی هوشمن کشور در بندرعباس ضمن تبریک فرا رسیدن هفته ثبت احوال و خوشامدگویی به فرماندار و رئیس شورای شهر بندرعباس، اظهار داشت: ثبت حوال کشور، با بهره‌گیری از امکانات، تجهیزات و فناوری‌های جدید، وارد مرحله‌ای نوین از کار خود شده که سبب سهولت در امور و ارتقا امنیت در مبحث احراز هویت شده است.

وی یادآور شد: ثبت احوال با اجرای طرح صدور کارت هوشمند ملی، مهمترین نقش را در تحقق دولت الکترونیک دارد که می‌تواند کمک شایانی به توسعه بیشتر کشور در تمامی ابعاد داشته باشد.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: در گذشته تصور بر این بود که ثبت احوال، سازمانی است که تمام کار و فعالیت آن تنها به صدور یک شناسنامه کاغذی محدود و تعریف می‌شود، اما امروز شاهد هستیم این سازمان با آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی و ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور نقشی عمده در تسهیل احراز هویت افراد در تمامی دستگاه‌ها خدمت رسان به صورت آنلاین و برخط دارد.

افشاری‌نژاد با بیان اینکه در ثبت احوال نوین، احراز هویت به طور کامل متحول شده است، اضافه کرد:‌ در ادامه برون سپاری خدمات ثبت احوال که مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی و از سال ۹۰ در هرمزگان آغاز شده، تاکنون به ۱۸ دفتر خدمات پیشخوان دولت مجوز ارائه خدمات ثبت احوال داده شده که مرکز تحویل کارت هوشمند ملی در بندرعباس به عنوان نوزدهمین مرکز محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ثبت احوال هرمزگان، در امر برون‌سپاری خدمات خود به بخش خصوصی پیشرو بوده است، اضافه کرد:‌ در سفر اخیر دکتر درخشان‌نیا ریاست سازمان ثبت احوال کشور به استان، موضوع واگذاری مجوز مرکز تحویل کارت هوشمند ملی، با وی مطرح شد و بر این اساس امروز نخستین مرکز تحویل کارت ملی بعد از استان تهران، در بندرعباس کار خود را آغاز کرده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان با اشاره به مشخصات و امکانات این مرکز اظهار داشت: با همکاری و تعامل سه دفتر پیشخوان ثبت احوال که تاکنون نیز فعالیت داشته‌اند، این مرکز به خوبی و در شان مردم بندرعباس تجهیز و راه‌اندازی شده که در نوع خود نمونه است.

احمد پویافر فرماندار بندرعباس در ادامه ضمن تبریک هفته ثبت احوال به پرسنل این مجموعه اظهار داشت: بی‌شک صدور مجوز واگذاری خدمات به بخش خصوصی که در قالب دفاتر پیشخوان شناخته می‌َشوند، یکی از اقدامات ارزنده ثبت احوال استان به شمار می‌رود، که جا دارد از دست‌اندرکاران و مدیران این مجموعه قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه قریب به یک قرن از آغاز فعالیت ثبت احوال و صدور نخستین شناسنامه ایرانی می‌گذرد، افزود: کمتر وزارت‌خانه یا ارگانی را در سطح کشور با این سطح از قدمت و تعامل با مردم داریم.

فرماندار بندرعباس اضافه کرد: راهبردی‌ترین و استراتژیک‌ترین سازمانی که مردم از ولادت تا وفات خود با آن سر و کار دارند، ثبت احوال است و این امر اهمیت این سازمان را چند برابر کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از دو دهه است که در ایران دولت های به روی کارآمده در تلاشند که بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، افزود: همیشه در برابر تغییرات مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد کما اینکه در باب واگذاری خدمات دولت به بخش خصوصی نیز از همان ابتدا و حتی اکنون نیز مقاومت‌هایی شاهد هستیم، اما از طرفی مردم نشان داده‌اند که به خوبی و با ضریب ایمنی و استاندارد بالا از پس انجام کارهای بزرگ برمی‌آیند.

پویافر اضافه کرد:‌ آگاهی‌بخشی به مردم در این باب می تواند کمک زیادی به تحقق امر برون سپاری بکند و این رویه را تسریع کند.

فرماندار بندرعباس خاطر نشان کرد: فعالیت‌های دفاتر پیشخوان و ارائه خدمات دولتی توسط این دفاتر نشانه و نمادی از اعتماد به مردم است که هم سبب رفاه اربابان رجوع شده و هم بار کاری دولت را کم کرده است.

پرویز سالاری رئیس شورای بندرعباس ضمن تبریک هفته ثبت احوال افزود: کاهش سطح ارتباط مدیران و کارشناسان با اربابان رجوع، امروز در دنیا به عنوان یکی از راه‌های کاهش فساد در امور اداری محسوب می‌شود که پایه‌گذاری ارائه خدمات تحت وب و راه‌اندازی دفاتر پیشخوان در ایران نیز در همین راستا محسوب می شود که امری پسندیده و بجاست.