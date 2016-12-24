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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

آزمایشگاه جدید غذا و داروی کرمانشاه استانهای همجوار راپوشش می دهد

آزمایشگاه جدید غذا و داروی کرمانشاه استانهای همجوار راپوشش می دهد

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در صورتی که آزمایشگاه مدرن معاونت غذا و داروی کرمانشاه احداث شود امکان خدمات رسانی به استان های همجوار را داریم. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم امروز شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه معاونت جدید غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار  است: یکی از معضلات بسیار مهم استان ناقص بودن آزمایشگاه های غذا و دارو بود و با توجه به اینکه ما قطب منطقه هستیم این نقص در رفرانس مربوط به غذا و دارو را داشتیم .

دکتر کریم بیان کرد: دلیل این نقص، نبود فضای فیزیکی برای تجهیزات و تاسیسات مربوطه بود.

وی گفت: پیش از این وقتی غذا و دارویی وارد استان می شد باید توسط آزمایشگاه، کنترل کیفیت شود و بسیاری از این آزمایش ها رابه شهرهای مختلف مثل تهران و اصفهان ارسال می کردیم که این مسئله باعث مشکل می شد.

کریم افزود: با احداث معاونت جدید غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می توانیم به استان های همجوار مثل همدان و ایلام خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: آزمایشگاه رفرانس برای ما بسیار مهم و استراتژیک است و شامل آزمایش های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. 

کریم بیان کرد: این پروژه جزو پروژه های منطقه ای است و وجود آن به ما اعتماد می دهد تا اطمینان کافی از سلامت محصولاتی مورد استفاده مردم را داشته باشیم.

کد مطلب 3858638

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