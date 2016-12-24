ضرورت فراهم سازی امکانات ترددمعلولان وجانبازان درهمه شهرهاوبخشها

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر شنبه در نشست کمیته مناسب سازی معلولان افزود: مناسب سازی باید به نحوی توسط دستگاه ها اجرا شود که فرهنگ عمومی جامعه نسبت به آن حساس شده و برای همه مردم فراهم کردن امکانات تردد معلولین فرهنگ سازی شود.
نیک اقبالی اظهار داشت: توجه جدی به نشست مناسبسازی محیط معلولان یک ضرورت است و حساسیت برای تشکیل منظم این نشستها در استان و شهرستان باید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه شهرداری یاسوج اقدامات خوبی برای مناسبسازی پیادهروها انجام داده است، گفت: ساختمانهای دولتی که از قبل احداث شده اما مناسبسازی در آنهاانجام نشده نیز باید از محل اعتبارات عمرانی مناسب سازی را انجام دهند.
نیک اقبالی تصریح کرد: در ساختمانهای جدید که در حال ساخت است و ساختمانهایی که به زودی ساخته میشود باید پیوست مناسبسازی ضمیمه شود.
وی افزود: در فضاهای پرتردد و شلوغ همچون بانکها، دانشگاهها، مدارس و فضاهای ورزشی باید مناسبسازی انجام و نصب آسانسور استاندارد نیز مورد توجه قرار گیرد.
نیک اقبالی مناسب سازی فضاهای شهری و اداری برای جانبازان، معلولین و افراد بیمار را دارای جنبه های مختلفی دانست و گفت: مناسب سازی پیاده رو ها، پل ها، ورودی ساختمان های اداری، پله های ساختمان ها و آسانسور و راهروهای طولانی از الزامات آن است.
وی همچنین نصب سرویسهای بهداشتی مخصوص معلولین و فضای مناسب آن را از اولویت های مناسب سازی عنوان کرد.
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