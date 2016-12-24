به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آتش نشانان ایستگاه های ۹ گانه همدان طی آذرماه ۱۳۹ عملیات اطفاء حریق، ۶۱ عملیات امداد و نجات و ۷ عملیات احتیاط حریق و حوادث انجام داده اند.

وی با بیان اینکه حریق پوشش گیاهی با ۲۳ مورد و حریق وسایل نقلیه با ۲۲ مورد بیشترین تعداد آتش‌سوزی‌های آذرماه را به خود اختصاص داده اند، افزود: پس از این دو مورد آتش سوزی باغات و فضای سبز با ۱۵ مورد، اماکن تجاری ۱۵مورد، اماکن مسکونی با ۱۳ مورد و زمین‌های زراعی با ۸ مورد بیشترین میزان عملیات اطفاء حریق را شامل شده‌اند.

بیاناتی با اشاره به اینکه سایر عملیات‌ شامل اماکن اداری، مراکز خدماتی، کانکس و پست های برق بوده است، گفت: ۵ عملیات احتیاط حریق در مکانهای حساس و ۲ عملیات احتیاط حریق در مناسبت ها از دیگر ماموریت‌های آتش‌نشانان همدان طی آذر ماه بوده است.

وقوع ۷۸ حادثه آتش سوزی عمدی در همدان

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان، نحوه بروز ۷۸ مورد از حوادث آتش سوزی را عمدی و ۵۹ مورد را غیر عمدی دانست و اضافه کرد: بی احتیاطی مالکان با ۱۶ مورد و بی احتیاطی رهگذران با ۱۵ مورد بیشترین علت وقوع حوادث را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: ۶۱ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۱۸ مورد نجات افراد محبوس در آسانسور، ۱۳مورد نجات افراد محبوس در اماکن مختلف، ۱۱مورد رهاسازی اندام بدن از داخل زیورآلات و اشیاء مختلف و ۱۹ مورد عملیات متفرقه امداد و نجات از دیگر فعالیت‌های آتش‌نشانان در آذر بوده است.

محمدرضا بیاناتی با بیان اینکه در عملیات‌ امداد و نجات ۶۲ نفر از شهروندان نجات یافته و ۲۲ نفر مصدوم شده‌اند، افزود: اماکن مسکونی با ۳۴ مورد بیشترین کاربری این نوع عملیات را شامل شده‌اند.

ارائه ۷۸۵ مورد آموزش‌ شهروندی طی آذرماه

وی آمار آموزش‌های شهروندی طی آذرماه را ۷۸۵ مورد عنوان کرد و افزود: طی این مدت ۲۷ مورد دستورالعمل و طرح ایمنی ساختمان و ۴۹ مورد تائیدیه طرح ایمنی ساختمان برای شهروندان صادر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان محکومیت مزاحم سامانه ۱۲۵ به شش ماه حبس تعزیری، درخشش آتش‌نشانان در مسابقات آمادگی جسمانی کلانشهرها، بازدید و جلسات مشترک با کارشناسان آژانس ژاپن(جایکا) و سازمان شهرداریهای کشور در حوزه مدیریت بحران و مهار آتش‌سوزی کارخانه رنگ و مواد شیمیایی که تقدیر مالک از آتش‌نشانان را در پی داشت را از جمله رویدادهای مهم این سازمان در آذرماه عنوان کرد.

وی با اشاره به انجام ۲ هزار و ۷۰۸ عملیات توسط آتش‌نشانان از ابتدای سال تا پایان آذر افزود: از این تعداد عملیات هزار و ۸۷۶ مورد اطفاء حریق، ۸۳۲ مورد امداد و نجات و ۱۰۸ مورد مربوط به عملیات احتیاط حریق و حوادث بوده است.

محمدرضا بیاناتی از ۵۷ هزار و ۱۵۶ مورد آموزش در ۹ ماهه اول سال خبر داد و گفت: طی این مدت ۴۸۰ مورد دستورالعمل و طرح ایمنی ساختمان‌های مسکونی، ۳۴۵ مورد تاییدیه طرح ایمنی ساختمان‌ها و ۷ مورد تاییدیه دستورالعمل و طرح ایمنی اماکن تجار صادر شده است.